Giorgio Armani viert de veertigste verjaardag van zijn merk Emporio met een grote liveshow en een tentoonstelling tijdens de Milanese modeweek.

Hoe werd Emporio Armani veertig jaar geleden onthaald?

...

Hoe werd Emporio Armani veertig jaar geleden onthaald? Giorgio Armani: 'Iedereen kende me van mijn gesofisticeerde looks, dus toen ik in 1981 met een collectie voor de jeugd kwam met vooral jeans, vond men dat wat raar. Ook de naam heeft heel wat ophef veroorzaakt. De term Emporio (Italiaans voor imperium, red.) verwijst naar een democratische mode, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Voor een 'echte modeontwerper' als ik was dat 'te volks'.' Wat is het grootste verschil tussen toen en nu? 'Toen was streetstyle iets nieuws, Emporio werd daardoor onmiddellijk een sociaal fenomeen. Vandaag spreken we met Emporio nog altijd de jongere generaties aan, maar we zijn niet meer de enige. Het grootste verschil tussen onze klanten vandaag en die van toen is de aandacht voor duurzaamheid. Wij zijn daar altijd mee bezig geweest, zelfs voor het begrip bestond, maar we gaan er nu veel verder in door, bijvoorbeeld, ook te kiezen voor gerecycleerde of geüpcyclede stoffen.' Het eerste wat je ziet als je aankomt op de luchthaven van Linate is het Armani-logo. Is Milaan 'Armani city'? 'Het leek me de ideale plek om te adverteren. Dat deel van Linate is heel zichtbaar voor wie aankomt en vertrekt. Een luchthaven vertegenwoordigt ook een gevoel van openheid naar de wereld en innovatie. Waarden die Emporio Armani definiëren. Als ik nu Emporio zou beginnen, dan zouden sociale media mijn belangrijkste communicatiemiddelen zijn. Veertig jaar geleden waren we aangewezen op traditionelere middelen zoals de pers en reclame.' In februari van vorig jaar cancelde je als eerste je show als gevolg van corona. Wat dat een moeilijke beslissing? 'Toen ik besefte dat het ernstig was, wist ik dat ik een sterk standpunt moest innemen. Niet iedereen was het eens met die beslissing en ik kreeg de kritiek dat ik overdreef. De tijd heeft me gelijk gegeven. Maar ik geloof ook dat het tijd is om opnieuw liveshows te organiseren. Het is een teken van hoop. De modeweken zijn niet alleen een moment voor modeontwerpers om hun collecties te tonen, maar ook om het hele systeem in vraag te stellen. Ik heb die adrenaline en confrontatie gemist. Ik denk niet dat mode kan overleven enkel in een digitale vorm, je moet het in real life zien.'