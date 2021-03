Met een open brief kondigt Ellen Kegels aan dat de flagship store van haar breimerk LN Knits de deuren sluit en dat ze zich gaat focussen op online verkoop. De sluiting van de boetiek gaat gepaard met een stockverkoop.

Oorspronkelijk stond er een rebranding op de planning voor 2021, maar die gaat niet door. Ellen Kegels neemt wat gas terug en werkt verder als online solo-ondernemer, zonder vast team. De beslissing werd genomen nadat bleek dat de teamleden van LN Knits het merk verlaten. 'Onverwacht, maar met alle warmte en respect, gaat het trouwe en sterke team van LN Knits elk zijn eigen weg', schrijft Ellen Kegels. 'Ik kan niet ontkennen dat ik stevig wat hartzeer heb gehad. Maar wat ben ik hen dankbaar voor de fantastische jaren samen,' klinkt het. 'Als mama van twee kleine meisjes die vaak ziek zijn, merk ik ook dat de combinatie van full time ondernemen en full time mama mij ook zwaar komt te liggen.'

Ellen Kegels © Sacha Kleinblatt

De onderneemster zal ook samen met leverancier en partner Solid International bekijken hoe ze nog altijd zoveel mogelijk werkgelegenheid te kunnen creëren in Peru, gezien de genomen keuzes.

In de open brief schrijft Kegels ook dat de collecties in de toekomst wel nog altijd te vinden zullen zijn bij de fysieke verkooppunten van de multimerkenshops waar LN Knits verkocht wordt. Het wholesale gegeven blijft bestaan en blijft volgens de onderneemster ook een belangrijke focus de komende jaren. Daarnaast zal Ellen ook private shopping op afspraak aanbieden in haar kantoor in een pand in Brasschaat. De webwinkel van het merk blijft bestaan.

Op 1 juli sluit de flagshipstore in de Antwerpse Leopoldstraat definitief zijn deuren.

De sluiting van het vlaggenschip gaat gepaard met het wegwerken van de stock: Online stocksale Dinsdag 16/3 (20h) t.e.m. vrijdag 2/4 (00h). Offline stocksale Paasvakantie: Zaterdag 3/4 t.e.m. zaterdag 17/4 Maandag - vrijdag: 11-18h Zaterdag: 10-18h Zondag 14-18h Vanaf 19/4: Woensdag - Vrijdag: 11-18h Zaterdag: 10-18h

