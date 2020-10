Ellen Kegels geeft de 35 mooiste brei- en haakpatronen van haar breigoedlabel prijs in een nieuw boek. Een 'best of' van tien jaar LN Knits.

Waarom koos je voor dit concept?

Ellen Kegels: 'LN Knits Essentials is mijn vierde breiboek. In de vorige drie had ik enkel patronen die niet in de collectie zaten opgenomen, uit schrik gekopieerd te worden. Dat heb ik nu losgelaten. Er was ook minder vraag naar breipatronen, de handwerkhype was wat gaan liggen. Tot de lockdown. Plots werden we overspoeld met vragen naar onze doe-het-zelfbreipakketten. In een maand tijd hebben we duizend bollen wol verkocht. Wat veel is, want onze boucléwol is niet goedkoop. Ik voelde dat er weer een draagvlak was voor een nieuw breiboek.'

Moet je al kunnen breien of is het ook geschikt voor beginners?

'In de vorige boeken begonnen we met de beginselen van breien uit te leggen. Dat doen we hier niet. Er staan heel gemakkelijke patronen in dit boek zoals een sjaal, maar ook modellen die wat meer expertise vereisen. Bouclé is bovendien niet makkelijk om mee te breien. We zijn onlangs een YouTube-kanaal gestart met tutorials. We willen dat kanaal verder uitbreiden en, als de situatie het toelaat, workshops geven in onze winkel in Antwerpen.'

Er is in het boek ook een hoofdstuk gewijd aan eerlijk ondernemen.

'Een business koppelen aan het sociale, dat was mijn plan toen ik tien jaar geleden begon. Als klein fairtradelabel was het niet makkelijk om op te boksen tegen de grote spelers, maar ik ben trots op wat we al verwezenlijkt hebben. We leasen alpaca's aan lokale boeren in Peru, die de opbrengst van de wol mogen houden in ruil voor het verzorgen van de dieren. En we geven er 350 vrouwen het hele jaar door werk. Al onze stukken worden door hen met de hand gemaakt. In rustigere periodes draaien zij de overschotten wol op tot bolletjes, zodat die ook verkocht kunnen worden. Niets gaat verloren.'

LN Knits Essentials, Lannoo, 29,99 euro, lnknits.com

