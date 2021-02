E-retailer Zalando reikt voor het eerst een duurzaamheidsprijs uit tijdens Copenhagen Fashion Week. De eer gaat naar House of Dagmar.

Zalando heeft een duurzaamheidsprijs in het leven geroepen. De Zalando Sustainability Award daagt merken uit om alternatieve design- en productieprocessen te gebruiken en zo mee te werken aan een duurzamere toekomst. De strijd voor de eerste duurzaamheidsaward van het e-commerce platform ging tussen finalisten Marimekko en House of Dagmar.

Van probleem naar oplossing

Het Duitse e-platform erkent dat het als bedrijf deel uitmaakt van het probleem en hoopt een deel van de oplossing te worden door gebruik te maken van zijn omvang, connecties en technologie. Het bedrijf streeft er daarom naar om een duurzaam platform te worden met een netto positieve impact op mens en planeet. Ze bundelen hun inspanningen in de duurzaamheidsstrategie, getiteld do.MORE.

'Een groot bereik brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee', bevestigt Kate Heiny, duurzaamheidsverantwoordelijke bij het e-commercebedrijf. 'In onze data zien we dat klanten kritisch zijn over de milieu-impact van kleding en op zoek gaan naar betere opties. Sinds 2016 hebben we onze 'duurzaamheidsvlag' om de bewuste shopper wegwijs te maken, maar een beetje minder slecht is niet meer goed genoeg. Daarom hebben we ons duurzame aanbod uitgebreid, hebben we een eigen tweedehandsplatform gelanceerd en lopen er verschillende tests om heel het proces, van aanbod tot levering, te verduurzamen.'

Een volgende stap in het pad naar verduurzaming is dus merken die goed bezig zijn in de bloemetjes zetten en ermee samenwerken. De jury voor de eerste uitreking van de prijs bestond uit Arizona Muse, model en milieu-activist, Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, Morten Lehman, CSO van Global Fashion Agenda (GFA), Dio Kurazawa, duurzaamheids- en merkadviseur, Kate Heiny, Director of Sustainability bij Zalando, en Lena-Sophie Roeper, Buying Director Premium & Luxury bij Zalando.

De jury stelt dat House of Dagmars toewijding aan het produceren van hoogwaardige producten met een kleine ecologische voetafdruk zich onderscheidde van de concurrentie. Het is de ambitie van het modemerk om duurzaamheid te implementeren in het volledige productieproces. Van duurzame materialen tot betere technieken en transparante communicatie: het label kiest voor een heel uitvoerige duurzaamheidsaanpak, volgens Zalando.

Momenteel zijn nog niet alle materialen in de collecties duurzaam. Daar wil House of Dagmar verandering in brengen. Ze kiezen in de toekomst enkel nog voor gerecycleerde materialen of stoffen die minder water of chemicaliën verspillen tijdens het productieproces. Daarnaast was de jury ook onder de indruk van de inzet van House of Dagmar op vlak van respect voor de arbeiders in het proces.

Samen sterk

'We zijn trots op de erkenning en de aandacht die we krijgen voor onze inzet en onze duurzaamheidskwesties - we zetten ons al meer dan 15 jaar in voor een duurzamere toekomst,' reageert Sofia Wallenstam, Brand Director bij House of Dagmar en een van de drie zussen achter het label. 'Aangezien mode en duurzaamheid geen spel of sport zijn waar maar één merk kan winnen, willen we deze erkenning delen met al onze ambitieuze collega's in deze industrie. Als team doen we echt ons uiterste best op dit gebied, maar we hebben nog een lange weg te gaan om onze eigen doelen te bereiken. Dit geeft ons een duwtje in de rug om nog hogere doelen te stellen.'

House of Dagmar wordt beloond met een geldprijs van 20.000 euro en een samenwerking met Zalando. Het merk en de e-retailer gaan samen in zee voor een exclusieve collectie die zich focust op het ontwikkelen van duurzamere oplossingen. Ook wordt de nieuwe collectie van het merk, die werd voorgesteld tijdens Copenhagen Fashion Week, te koop aangeboden op de webshop van Zalando.

Copenhagen Fashion Week Merken die willen showen tijdens Copenhagen Fashion Week kregen vanaf 2020 drie jaar de tijd om aan zeventien duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Die houden onder meer in dat ze zero waste setdesigns moeten voorzien, moeten beloven geen onverkochte kleding te vernietigen en minstens vijftig procent biologische of gerecycleerde stoffen dienen te gebruiken in hun collecties. Volgens duurzaamheidsexperts zeker geen onhaalbare eisen en al helemaal geen radicale regels.

