En dan is het er plots: het moment dat altijd héél ver weg leek.

Dit was mijn laatste jaar als hoofd van de modeopleiding aan de Academie van Antwerpen. Gelukkig lopen mijn andere projecten gewoon verder. Zo blijf ik collecties ontwerpen voor mijn eigen label. Want eerlijk gezegd: in mijn hoofd voel ik me nog niet ‘met pensioen’.

Mijn avontuur startte 35 jaar geleden, samen met Linda Loppa, op vraag van Marthe Van Leemput, mijn oud-docente. Sinds die dag in 1985 was ik twee dagen per week trouw aanwezig op de modeafdeling, week in week uit, jaar in jaar uit.

Toen Linda Loppa in 2007 naar Italië vertrok, werd ik het ‘echte’ hoofd van de afdeling. Ik heb er toen voor gekozen om tegelijk te blijven lesgeven. In het derde jaar, mijn lievelingsjaar.

Dat de modeopleiding tijdens die 35 jaar dat ik er heb gewerkt is uitgegroeid tot een opleiding met internationale erkenning en faam, is iets waar ik vanzelfsprekend erg trots op ben. Ik ben ook trots dat veel oud-studenten carrière hebben gemaakt in de modewereld. Een wereld waarin je het verschil moet kunnen maken. Daarvoor heb je een sterke basis nodig. En aan die basis hebben we, met ons hele team, les na les, intensief gewerkt.

In dit bijzondere nummer van Knack Weekend komen zowel het verleden als de toekomst aan bod. We blikken terug met oud-studenten, maar ik toon ook werk van de studenten van mijn ‘laatste klas’, de studenten die ik het afgelopen schooljaar heb begeleid.

Al die jaren heb ik mogen samenwerken met een razend enthousiast team dat onze unieke Antwerpse visie mee heeft ondersteund en vormgegeven. Graag wil ik hen allemaal bedanken, en hun succes wensen voor de toekomst.

Graag wil ik ook mijn opvolger succes toewensen, wie het ook mag worden. Ik wens de Antwerpse modeopleiding een fijne vaart in de toekomst. Een toekomst vol SUCCES, maar vooral een toekomst met héél veel CREATIVITEIT.