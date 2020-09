Stylist Jody Van Geert heeft het niet zo begrepen op een sobere outfit. Met deze tips hoopt hij dit najaar op meer kleur op straat.

HET PAK

'Wees niet bang om een kleur of print in je outfit te steken. We kunnen wel wat vrolijkheid gebruiken. Waarom eens geen roestbruin kostuum? Of bordeaux? Mannen die het toch graag iets soberder houden kiezen voor een grijs of zwart pak met een rode of blauwe krijtlijn.'

DE OVERJAS

'Een mooie trenchcoat is altijd een goede investering. Ook hier kan een motief of kleur het juiste accent leggen en het verschil maken. Het geeft je pak meteen persoonlijkheid.'

DE SCHOEN

'Hoewel sommige mensen de sneakers van Conner Rousseau al too much vonden, kan de juiste schoen onder je pak een statement maken. Zo doen schoenen met een luipaardprint of cowboyboots het geheel meteen wat gekker ogen.'

DE TAS

'De heuptas blijft een vaste waarde in de garderobe. Opteer in plaats van een groot model voor naast elkaar hangende pochettes. Die zijn net iets strakker en je kunt er minder rommel in kwijt.'

Meer tips van Jody? In het boek Only Style (22,50 euro, Van Halewyck) vertelt hij uitvoerig waarom 'goede smaak' niet bestaat.

© GF

'Wees niet bang om een kleur of print in je outfit te steken. We kunnen wel wat vrolijkheid gebruiken. Waarom eens geen roestbruin kostuum? Of bordeaux? Mannen die het toch graag iets soberder houden kiezen voor een grijs of zwart pak met een rode of blauwe krijtlijn.' 'Een mooie trenchcoat is altijd een goede investering. Ook hier kan een motief of kleur het juiste accent leggen en het verschil maken. Het geeft je pak meteen persoonlijkheid.' 'Hoewel sommige mensen de sneakers van Conner Rousseau al too much vonden, kan de juiste schoen onder je pak een statement maken. Zo doen schoenen met een luipaardprint of cowboyboots het geheel meteen wat gekker ogen.' 'De heuptas blijft een vaste waarde in de garderobe. Opteer in plaats van een groot model voor naast elkaar hangende pochettes. Die zijn net iets strakker en je kunt er minder rommel in kwijt.'