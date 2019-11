Online kleding kopen, die één keer dragen en dan weer terugsturen - oftewel 'wardrobing' - bereikt tijdens de feestdagen een piek. Maken webwinkels het ons te gemakkelijk? Of is onze moraal zoek?

De show stelen op het kerstdiner met een prachtige nieuwe jurk en die de volgende dag gewoon terugsturen. Zou jij het durven? Een heleboel mensen wel. Dit fenomeen zit in de lift en wordt wardrobing genoemd: een samentrekking van wardrobe (kleerkast of garderobe) en robbing (stelen). Want hoe onschuldig het ook lijkt, dit is een beetje stelen, liegen en bedriegen. Maar het is ook een 'misdaad' waar je weinig moeite voor moet doen. Het lakse retourbeleid van webshops lijkt je zelfs een handje te helpen. Je krijgt twee tot vier weken om het terug te sturen. Verzenden en terugsturen is gratis en je kunt uitgesteld betalen. Wie zijn bestelling op tijd terugstuurt, moet nooit geld overschrijven. Dat is haast vragen om misbruik.

...