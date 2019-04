Fans van het Amerikaanse cultmerk Reformation kunnen het vanaf nu vinden op de online retailer Net-a-porter. 'We zijn enthousiast dat mensen nu wereldwijd onze looks kunnen kopen en meer duurzame keuzes kunnen maken', klinkt het bij Reformation.

Na een succesvolle zomercapsulecollectie voor Net-a-porter in 2016 start Reformation nu met een permanente samenwerking met de luxewebshop. 'We zijn super enthousiast dat we ons permanent bij de Net-a-porter-familie aansluiten en Reformation kunnen aanbieden aan hun klanten. Zo geven we hen meer duurzame modekeuzes', aldus Yael Aflalo, oprichtster van Reformation.

Het ecomerk werd opgericht in Los Angeles en heeft momenteel dertien winkels in de Verenigde Staten. Wie niet kan wachten op een tripje richting Amerika om een stuk van het cultlabel aan te schaffen, kan nu dus ook op de webshop haar slag slaan. Wel goed nadenken vooraleer je overgaat tot een bestelling, want online shoppen is ook niet zo best voor het milieu.