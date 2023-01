Duits topmodel Tatjana Patitz overleden aan borstkanker

Het Duitse topmodel Tatjana Patitz is in Californië overleden aan de gevolgen van borstkanker. Dat meldt het modeblad Vogue. Ze werd 56 jaar.

Patitz maakte in de jaren tachtig furore met haar vele Vogue-covers en iconische verschijning in de George Michael ‘Freedom! ’90’-video, is op 56-jarige leeftijd overleden. Het topmodel maakte deel uit van The big six, een groepje supermodellen met Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington en Claudia Schiffer. Ze laat een zoon van 19 achter.

Tatjana is geboren in Hamburg en verhuisde daarna met haar ouders naar Zweden. Op haar zeventiende werd ze opgemerkt op een modellenwedstrijd in Stockholm. Ze werd een uithangbord voor tijdschrift Vogue, waar ze meermaals op de cover prijkte.