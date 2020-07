De Belgische ontwerper maakt kans op twee awards van de Council of Fashion Designers of America, een prijs die bekendstaat als de Oscars van de modewereld. Dries Van Noten neemt het onder meer op tegen Virgil Abloh en Miuccia Prada.

De Antwerpse ontwerper is twee keer genomineerd voor een award van de Council of Fashion Designers of America, een modeprijs die uitgereikt wordt tijdens de New York Fashion Week. Van Noten maakt kans op een award voor beste mannenmode en beste vrouwenmode van het jaar.

Uit de namenlijst op de site van de Council of Fashion Designers of America blijkt dat de concurrentie alvast stevig is. Bij de mannenmode neemt hij het op tegen Jonathan Anderson van Loewe, Kim Jones van Dior en Virgil Abloh, creatief directeur bij Louis Vuitton. In de categorie beste vrouwenmode zijn Daniel Lee van Bottega Veneta, Miuccia Prada en Rick Owens de andere genomineerden.

Op 14 september kondigt de organisatie de winnaars online aan tijdens de New York Fashion Week. Normaal gezien gaat dat gepaard met een grootste awardshow. Deze keer zal het er iets soberder aan toe gaan vanwege de coronacrisis: het hele gebeuren vindt online plaats.

