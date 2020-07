De Belgische ontwerper Dries van Noten opent zijn eerste boetiek in de Chinese hoofdstad Shanghai. Dat is opmerkelijk nieuws, omdat veel collega-ontwerpers hun fysieke winkels moeten sluiten.

De coronacrisis heeft de modesector zwaar getroffen, maar het lijkt Dries Van Noten voor de wind te gaan. Eind augustus opent dit Belgisch merk, dat sinds 2018 in Spaanse handen is, een nieuwe winkel in shoppingcenter Réel Mall in Shanghai. Volgens Women's Wear Daily zal de winkel 1.800 vierkante meter groot zijn.

'We willen de komende jaren het label uitbreiden, zowel digitaal als in de winkelstraat', klinkt het bij Matteo De Rosa, zaakvoerder van het merk, tegenover WWD. Dries Van Noten bewaakt als creatief directeur nog altijd de identiteit van zijn eigen merk en is ook voorzitter van de Raad van Bestuur. In 2018 verkocht hij zijn meerderheidsaandeel aan de Spaanse groep Puig.

