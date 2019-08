De Belgische modeontwerper wordt door de Antwerp Management School gehuldigd om zijn inspirerende rol en maatschappelijke betrokkenheid.

De International Award van de Council of Fashion Designers of America in 2008, de medaille van Officier in de Franse Orde van Kunsten en de Letteren in 2015, een Belgian Fashion Award in 2017: Dries Van Noten mocht in zijn lange carrière al heel wat onderscheidingen op zijn naam schrijven. Nu gaat de Belgische modeontwerper ook met de Global Citizen Award van de Antwerp Management School lopen.

Baanbreker

De Global Citizen Award is een tweejaarlijkse prijs voor 'bijzondere en inspirerende baanbrekers die de maatschappij op een positieve en duurzame manier beïnvloeden'. De organisatie focust telkens op een andere sector. Zo ging de award in het verleden onder meer naar Jacques Rogge, voormalige voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Ikea-topman Thomas Bergström en aidsonderzoeker Peter Piot. In 2017 ging de onderscheiding naar choreografe en danseres Anne Teresa De Keersmaeker.

Dat de prijs dit jaar inzoomt op de modesector is geen verrassing. Zo lanceerde de Antwerp Management School vorig jaar een internationale masteropleiding in modemanagement en reikt de instelling sinds kort een geldprijs uit aan jonge ondernemers in de modesector.

Lees ook: Vier Belgische designers en de architecten die hun winkel ontwerpen

Organische groei

'Een prijs als deze gaat over de waarden en boodschap die je de buitenwereld meegeeft', liet academisch directeur van de Antwerp Management School en jurylid Annick Schramme optekenen na de beraadslaging. 'Dries Van Noten ontwikkelde zijn label op een langzame, maar duurzame manier en besloot pas in 2018 om zijn bedrijf aan Puig te verkopen.'

'Wij zijn altijd organisch gegroeid', benadrukte de ontwerper enkele jaren geleden. 'We maken geen deel uit van een grote groep en moeten dus geen verantwoording afleggen aan aandeelhouders of elk jaar een vast percentage groei realiseren. De structuur van het bedrijf is zo dat het ook verder kan zonder mij. Je mag daar niet te licht overgaan, iedereen kan ziek worden. Het zou niet verantwoord zijn om daar geen rekening mee te houden. Er hangen heel wat mensen af van het voortbestaan van het bedrijf.'

Duurzame mode

Daarnaast roemden juryleden als MoMu-directeur Kaat Debo en Anne Chapelle, ceo van BVBA 32, de ontwerper om de manier waarop hij zijn kennis overdraagt en jong talent ondersteunt. De ontwerper oogst ook lof om de eerlijke manier waarop hij de moeizame verduurzaming van de modesector onder de aandacht brengt. Zo maakt Van Noten er geen geheim van dat er volgens hem veel meer inspanningen nodig zijn om het modesysteem duurzaam te maken.

Tot slot speelde ook Van Notens sociale bewustzijn een rol. 'Een voorbeeld is zijn team in India, dat in een dorp buiten de grote stad leeft en werkt om een grote fabriek met harde werkomstandigheden te vermijden', aldus Schramme.

Van Noten neemt de prijs op woensdagavond in ontvangst in Antwerpen. De uitreiking vormt meteen de aftrap van het Future Forward Festival van de Antwerp Management School, een driedaags evenement in het teken van ondernemerschap, innovatie, samenwerking en ecologie.