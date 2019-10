De finalisten van de H&M Design Award 2020 zijn bekend. Dit jaar zijn er maar liefst drie ontwerpers bij die in Antwerpen hebben gestudeerd.

De Zweedse modeketen kiest ieder jaar een beloftevolle designer uit de poel van recent afgestudeerde ontwerpers van internationale modescholen. De wedstrijd bestaat sinds 2012 en heeft als doel om jong modetalent een duwtje in de rug te geven bij de start van hun carrière.

De Antwerpse Modeacademie levert ieder jaar beloftevolle ontwerpers af. Het is dus niet vreemd dat Quinten Mestdagh, Sabine Skarule en Shuting Qiu een plekje in de finale van de ontwerpwedstrijd van de Zweedse modeketen wisten te bemachtigen. Knack Weekend kroonde dit jaar ook Quinten Mestdagh tot meest beloftevolle laatstejaarsstudent voor zijn afstudeercollectie Default by Bliss.

De overige kandidaten van de H&M Design Award zijn Constance Blackaller (Central Saint Martins, Verenigd Koninkrijk), Hadar Shevach (Shenkar, Israël), Iiris Kamari (Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Finland), Jon Allensten (Beckmans College of Design, Zweden), Laura Gerte (Weißensee Kunsthochschule, Duitsland), Meg Calloway (Parsons School of Design, School of Fashion, Verenigde Staten), Milka Seppänen (Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Finland).

De winnaar gaat naar huis met een geldprijs van 25.000 euro en een betaalde stage bij H&M in Stockholm.

Designaward.hm.com