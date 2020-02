Ook naast de catwalk zorgt mode voor inspiratie.

Van A tot B

De expo? Azzedine Alaïa collectionneur: Alaïa et Balenciaga, Sculpteurs de la forme Waar? Association Azzedine Alaïa, Parijs Wat? Na het overlijden van Azzedine Alaïa is de schoonheid en de rijkdom van zijn geheime collectie ontdekt. De Franse modeontwerper verzamelde duizenden creaties, waarvan 500 van de hand van Cristóbal Balenciaga. De gelijkgestemdheid van beide designers is zowel in hun kleurenpalet als hun stoffenkeuze te herkennen, en dat plaatst de directeur van de Azzedine Alaïa Association in de schijnwerpers door tachtig modellen van Alaïa en Balenciaga tegenover elkaar te zetten. Wanneer? Nog tot 28 juni associationazzedinealaia.orgDe expo? Harper's Bazaar: Premier magazine de mode Waar? Musée des Arts Décoratifs, Parijs Wat? Het eerste modeblad ter wereld neemt je mee door zijn evolutie sinds 1876. Onder meer zestig iconische creaties uit couture- en confectielijnen worden tentoongesteld, vergezeld van het magazine waar ze destijds in voorkwamen. Daarnaast worden de illustraties van iconische kunstenaars, zoals Man Ray, Salvador Dalí, Andy Warhol of Peter Lindbergh uitgelicht. Ook zij droegen bij aan de uitstekende esthetiek van het blad, dat nu al anderhalve eeuw zijn stempel drukt op de modegeschiedenis. Wanneer? Van 28 februari tot 14 juli madparis.frDe expo? Kimono: Kyoto to Catwalk Waar? Victoria & Albert Museum, Londen Wat? Cultural appropriation of een eerbetoon? Wanneer westerse ontwerpers aan de slag gaan met de klassieke kimono, weerklinkt de laatste jaren steeds luider protest. Het V&A brengt voor het eerst in Europa een expo gewijd aan het Japanse gewaad dat teruggaat tot de zeventiende eeuw. Doorheen de eeuwen onderging de kimono een transformatie en bood hij inspiratie aan tal van kunstenaars en ontwerpers, van Saint Laurent en Galliano tot de kostuumdesigners van Star Wars. Wanneer? Van 29 februari tot 21 juni 2020 vam.ac.uk/kimono