Modehuis Natan, sportkledingmerk Recto Verso en dekbedfabrikant Plumka leggen de productie van hun artikelen stil en schakelen over op het produceren van mondmaskers. Ze willen op die manier de zorgsector een hart onder de riem steken.

Edouard Vermeulen, hoofd van modehuis Maison Natan, stelt zijn ateliers ter beschikking voor het vervaardigen van mondmaskers. De ruim 5.000 mondmaskers die nu in productie zijn, gaan voor het grootste deel naar de Brusselse ziekenhuizen. De overige maskers zijn voor het ziekenhuis van Ieper, de geboortestad van de modeontwerper.

Ook de fabriek van sportkledingmerk Recto Verso stapt over op het ontwerpen van mondmaskers. Ze mikken op 10.000 mondmaskers de komende dagen. Het ontwerp zal bestaan uit drie lagen van verschillende stoffen: een antibacteriële stof aan de binnenkant, een extreem dichte stof die dienstdoet als filter en een waterbestendige stof aan de buitenkant.

Ook Plumka heeft de productie in haar atelier in Linkebeek stilgelegd om maskers voor het zorgpersoneel te vervaardigen. De fabrikant van hoofdkussens en dekbedden maakt naast mondmaskers voor het verzorgend personeel ook maskers voor het Kinderziekenhuis in Brussel. Bovendien zitten CEO's Nathalie en Jacques Flachs eveneens zelf achter hun naaimachines.

