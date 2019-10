De hoofdstad wordt een maand lang het kloppend hart van de Belgische modewereld. Tijdens drie evenementen komen de nieuwste trends naar voren en wordt Belgisch en internationaal ontwerptalent in de kijker gezet. Voor de modeliefhebber is het daarbij misschien dé kans om een exclusieve creatie op de kop te tikken.

De Ethno Tendance Fashion Week Brussels mag met haar achtste editie van donderdag 10 tot zondag 13 oktober de spits afbijten. In het Vanderborghtgebouw in het centrum van de stad brengen stilisten en ontwerpers een ode aan de diversiteit en multiculturaliteit van de modewereld. Tijdens de defilés zullen onder meer kinderen en asielzoekers meestappen om zo voor meer onschuld en gelijkheid te pleiten. Daarnaast staan er ook wedstrijden voor ontwerpers en modellen, een pop-upstore, een beauty corner, masterclasses en een expo op het programma.

Op hetzelfde tijdstip vindt van vrijdag 11 tot zondag 13 oktober ook de achtste editie van de Brussels Fashion Days plaats in Tour & Taxis. Internationale ontwerpers tonen er zaterdagavond hun nieuwste creaties tijdens de International Fashion Show, terwijl de Belgische ontwerpers drie dagen in de etalage worden gezet in een speciaal voor hen opgezette pop-upstore. Er zijn tijdens de Brussels Fashion Days ook nog verschillende workshops, live optredens en een Fashion Party.

Tenslotte kunnen de modeliefhebbers op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober terecht bij MAD Brussel voor de MAD Fashion Sales. In het gebouw aan de Nieuwe Graanmarkt verkopen Brussels ontwerpers twee dagen lang hun collecties aan zachte prijzen. Een uitgelezen kans om dat unieke garderobestuk te kopen.