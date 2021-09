Vier geslaagde samenwerkingen uit de Belgische modewereld.

MAYERLINE X ELLEN KEGELS

Samen met de Antwerpse designer Ellen Kegels van LN Knits lanceert het Belgische modemerk Mayerline een duurzame lijn uit alpacawol, waarmee ze eerlijk werk geeft aan meer dan 350 vrouwen in Peru. Het breiwerk moet bovendien vrouwen van verschillende generaties aanspreken. Zo zijn Kegels en haar mama meteen ook de gezichten van de samenwerking. mayerline.be Na een gesprek over hun voorliefde voor wandelen en de natuur verwachtte Wolvis-ontwerpster Griet Depoorter enkele boekentips van illustrator Charlotte Peys, maar in de plaats daarvan kreeg ze enkele sjaalontwerpen opgestuurd. De samenwerking leverde een reeks mutsen en sjaals in merinowol op, die geïnspireerd zijn op het bos. Denk: de afdruk van schors of de schaduw van grillige takken. Ideaal voor een herfstwandeling. wolvis.be In juni kondigde ontwerpster Loredana Falone aan dat ze haar duurzame label Wearable Stories overdraagt, maar dat weerhield haar er niet van om toch nog samen met CKS een capsulecollectie in elkaar te steken. Voor de ecocollectie speelden de ontwerpster en het Belgische label met volume: opvallende schouders, pofmouwen en brede kragen. cks-fashion.com Ter ere van de heropening van het MoMu lanceert Delvaux een unieke reeks leren clutches waarvoor het de hulp van verschillende Belgische ontwerpers inschakelde. Naast Christian Wijnants en Meryll Rogge ontwierpen ook Élodie Ouédraogo en Olivia Borlée (van 42/54) en Charlotte de Geyter (van Bernadette Antwerp) hun eigen versie van de Kiss Pochette van het tassenlabel. Beperkte oplage verkrijgbaar in de shop van MoMu en de Delvaux-boetiek in Antwerpen, delvaux.com, momu.be