Door de ogen van de ontwerper: waar shopt Jordy Arthur tijdens de Antwerp Designer Sales?

Met zijn speelse en kleurrijke creaties maakt Jordy Arthur Vaesen (28) furore op Instagram. Als ambassadeur voor de Designer Sales, die van 13 tot 19 november in Antwerpen plaatsvinden, hoopt hij Belgische mode voor zachtere prijzen te kunnen scoren.

Op je vijftiende besloot je naailessen in avondschool te volgen, vandaag ben je zelf aan de slag als designer. Had je altijd al een hart voor Belgische mode?

“Die interesse is sowieso gegroeid doorheen de jaren. Als tiener kende ik natuurlijk het werk van de Antwerpse Zes. Ik herinner me dat ik tijdens een studentenjob bij JBC regelmatig ging kijken naar de kindercollectie die Walter Van Beirendonck toen had gemaakt. Zijn universum is altijd een inspiratiebron geweest. De voorbije jaren is Belgische mode automatisch meer op mijn pad gekomen, nu het dankzij sociale media heel gemakkelijk is om te volgen waar iedereen mee bezig is.”

Klopt het dat Raf Simons voor een soort aha-erlebnis in je eigen ontwikkeling heeft gezorgd?

“Ik vond het motiverend hoe een jongen uit Neerpelt het uiteindelijk schopte tot bij Dior en Prada. En Margiela kwam gewoon uit Genk. Het deed me inzien dat je helemaal niet uit een grote stad hoeft te komen om je ding te doen als ontwerper. Ik kan ook gewoon prima vanuit Houthalen-Helchteren mijn carrière uitbouwen. Ik heb daarnaast ook heel veel aan andere jonge ontwerpers uit Limburg: Tessa Borrenberghs, Marylène Madou… We praten vaak over hoe we de dingen aanpakken. Met elkaar, niet tegen elkaar.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Je trekt voor Knack Weekend naar de Designer Sales.

“De vorige jaren leefde ik on a budget en investeerde ik vooral in spullen voor mijn eigen ontwerpen. Ik ging dus eerder om te kijken tussen het aanbod. Dit jaar gun ik het mezelf om een bepaalde som om uit te geven. Noem het research.” (lacht)

@jordyarthur_

Jordy’s route tijdens de Designer Sales

Walter Van Beirendonck

“Als tiener keek ik al op naar zijn werk. Ik hou van zijn gekheid, zijn over­dreven silhouetten.”

Van 13 tot 16 november, Aalmoezenierstraat 2



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Façon Jacmin

“Ik kende hun werk nog niet, maar Ségolène en Alexandra Jacmin zijn net als ik bezig met up- en recycling, wat natuurlijk recht binnen mijn interesses valt.”

Van 13 tot 19 november, Kammenstraat 58

Maison Tricot

“Ze leveren het breiwerk voor verschillende grote designers. Stiekem hoop ik er ook stoffen of proto­-types uit hun eigen collecties op de kop te tikken.”

Van 13 tot 19 november, Wolstraat 16

Jan-Jan Van Essche

“Wat hij maakt, staat haaks op mijn eigen werk, maar dat vind ik er net zo leuk aan. Ik vind het fijn om mijn eigen stijl uit te breiden met nieuwe ontdekkingen.”

Van 13 tot 19 november, Dambruggestraat 48



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

La Fille d’O

“Zeker iemand om trots op te zijn binnen de Belgische mode. Murielle Scherre maakt interessante dingen die haast een toegewijde vorm van activisme zijn. Bewonderenswaardig.”

Van 14 tot 18 november, Kasteelpleinstraat 64