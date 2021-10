Donderdag 7 oktober opent de pop-upexpo 'Streetwear' in Modemuseum Hasselt, aangevuld met vier podcasts en twee talks. Mode- en cultuurjournalist Dominique Nzeyimana is curator en moderator. 'De invloed van streetwear op hedendaagse mode is niet te onderschatten.'

Dominique Nzeyimana: "Deze expo kwam tot stand omdat Modemuseum Hasselt en ikzelf vonden dat de invloed van streetwear op hedendaagse mode niet te onderschatten is. Als je de FUBU-look die we tonen vergelijkt met bijvoorbeeld designs van Balenciaga onder Demna Gvasalia, dan zie je duidelijke gelijkenissen. En even voor de duidelijkheid, dat vind ik helemaal niet erg. De hoodie is één van mijn favoriete kledingstukken, hoe meer varianten hoe beter. Een goede hoodie ontwerpen is trouwens niet zo evident. Mijn FW2014 Vetements hoodie, van net nadat Demna Gvasalia bij Yeezy werkte en daar 'de kunst van de kap' geperfectioneerd heeft en mijn Martine Rose FW2019 hoodie zijn twee van de meest geliefde items uit mijn kast. Maar: niemand maakt betere hoodies dan Patta en Supreme. Like wearing a hug. Zogenaamde high fashion haalt veel 'inspiratie' uit subculturen, dat is altijd zo geweest en daar is in principe niets mis mee. Wat wel een probleem is, is dat de protagonisten uit die (sub)culturen vaak niet worden betaald of zelfs ook maar erkend worden om hun werk of invloed. Gelukkig is dat ondertussen al heel wat veranderd door de invloed van sociale media. Een échte crossover waarbij mensen als Virgil Abloh het creatieve hoofd worden van een historisch huis als Louis Vuitton of iemand als Dapper Dan die een officiële positie en financiële middelen krijgt binnen Gucci, dat kunnen we alleen maar aanmoedigen, toch? Nigo die A Bathing Ape en Billionnaire Boys Club oprichtte en daardoor miljoenen fans en kopers verzamelde is sinds kort creative director bij Kenzo. Waarom niet?" "Waarom zouden enkel designerjurken of -hemden mogen, of een designerparka? Dat het bestaan van die items niet zo snel in vraag gesteld wordt, toont aan dat iets als een hoodie vaak als minderwaardig wordt gezien. Het is één van de redenen waarom "Streetwear" als tentoonstellingstitel tussen aanhalingstekens staat. De benaming zelf is een vakje dat vaak gebruikt wordt om af te zonderen en minder te maken. Eve Demoen, de vaste curator van Modemuseum Hasselt, en conservator Anaïs Huyghe vertelden trouwens ook hoe fijn ze het vonden om alle details van de "Streetwear"-looks van dichtbij te kunnen bestuderen. Wie denkt dat er in streetwear geen design of visie zit, moet zich dringend bijscholen." "Eerst en vooral: de 'zwarte community' bestaat niet en al zeker niet als het over mode, muziek, kunst, literatuur etc. gaat, net zoals er geen 'witte community' bestaat. De wereld is gelukkig niet verdeeld in homogene blokken volgens huidskleur. Het 'puur' willen houden van een beweging heeft jammer genoeg vaak veel overlap met iets 'klein' willen houden. Streetwear, hiphop en skate culture is al lang geen tegencultuur meer, neem maar eens een kijkje op middelbare scholen of op de gemiddelde werkvloer: iedereen draagt sneakers, hoodies, graphic shirts en puffer jackets. Streetwear en de hele cultuur errond is al lang mainstream. De silhouetten uit de expo tonen ook stukken uit de verschillende streetwear-decennia en er zijn er weinig bij die vandaag niet meer gedragen kunnen worden." "Uiteraard is het een positieve beweging. Virgil Abloh - ik neem aan dat je vooral hem bedoelt - is niet zomaar het gezicht van Louis Vuitton, hij heeft duidelijk veel beslissingsmacht. Voor zijn laatste twee shows huurde hij muzikanten, dichters, kunstenaars en filmmakers in die nooit eerder zo'n groot en invloedrijk platform ter beschikking hadden gekregen, zoals Goldie, Kai Isaiah Jamal, Saul Williams en Wu Tsang. Kijk, de reden dat Virgil die job heeft gekregen is niet omdat hij zwart is, maar omdat hij onvermijdelijk was geworden. En dat is wat streetwear en street culture ondertussen is - ook voor musea: onvermijdelijk.""Wat onlosmakelijk verbonden is met streetwear en de movements errond is 'giving back'. Dat doe je onder meer door kennis en strategieën door te geven aan jongeren. Dat willen Modemuseum Hasselt en ik op verschillende manieren doen. Zo droppen we de volgende weken vier afleveringen van mijn interviewpodcast The Most in samenwerking met het museum. Ik ga hierin een uur lang in gesprek met founders van internationale en Belgische streetwear brands. We praten over hun parcours, de ups en downs van hun carrières en hoe ze hun passie warm houden. We geven ook shortcuts voor iedereen die op een creatieve manier bezig is. Modemuseum Hasselt organiseert ook Q&A's die ik modereer. Zo komt Guillaume 'Gee' Schmidt van Patta binnenkort naar Hasselt. Hij is trouwens ook al te horen op The Most. Guillaume en Patta co-founder Edson Sabajo hebben altijd meer gedaan dan enkel shirts & sneakers verkopen. Ze richten de Patta Foundation en Patta Academy op waar ze samenwerken met universiteiten, CEO's en grote merken als Nike om groepen die vaak vergeten worden te versterken. Ze organiseren summer schools en mentoren jeugd. Ze noemen het 'union of purpose and product'. Je gebruikt vergaarde middelen om je omgeving sterker en mondiger te maken." "Eerst en vooral wil ik alle collectors even bedanken die hun archief hebben opengesteld, zodat er verschillende stukken te zien zijn die anders enkel op het internet te bewonderen vallen. Dat gezegd zijnde: de leren Patta-jas die Guillaume Schmidt heeft uitgeleend aan de tentoonstelling is een prachtstuk. Ik ben verliefd op de Denim Tears-look die designer Tremaine Emory - die ooit begon in de stockroom van Marc Jacobs - ontwierp als hommage aan de Britse Windrush-generatie. De manier waarmee hij bij high profile en toch wel commerciële samenwerkingen - zoals Converse en Levi's - een geheel maakt van culturele commentaar en pan-Afrikaanse beeldtaal en op die manier diasporische groepen eert is magisch. En zijn kleren zijn zo fucking cool."