Het Italiaanse luxemerk Dolce & Gabbana heeft zich aangesloten bij de groeiende rij modemerken die geen bont meer gebruiken.

Met de aankondiging van Dolce & Gabbana om geen bont meer te gebruiken in de collectie, komt het volledig verdwijnen van bont uit de modeindustrie weer een stapje dichterbij. Eerder besloten al merken zoals Moncler, Prada, Versace, Burberry, Chanel Valentino, Saint Laurent, Brioni en Oscar de la Renta te stoppen met bont.

Deze stap van Dolce & Gabbana ligt in de lijn van het beleid van de Italiaanse Senaat. Daar werd in december gestemd om de laatste tien nertsboerderijen in het land in de eerste helft van 2022 te sluiten. Ook in Frankrijk is het produceren van bont verboden en in ons land wordt feitelijk al geen bont meer gemaakt.

Dolce & Gabbana zal samen met de bonthandelaren de transitie gaan maken naar milieuvriendelijk imitatiebont. Fedele Usai, Communicatie en Marketing Officer bij de groep Dolce & Gabbana: 'Dolce & Gabbana werkt aan een duurzamere toekomst waarin het gebruik van bont niet meer overwogen kan worden. Het volledige modesysteem heeft een belangrijke rol te spelen op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid, en die rol moet nog bevorderd en aangemoedigd worden: we zullen innovatieve materialen in onze collecties verwerken en milieuvriendelijke productieprocessen ontwikkelen, terwijl we tegelijkertijd wel de jobs en de knowhow van vakmannen behouden, die anders dreigen te verdwijnen.'

Ann De Greef, algemeen directeur GAIA, is blij met het nieuws omdat Dolce & Gabbana een toonaangevend merk binnen de modewereld is en zo het signaal afgeeft dat de tijd van bont voorbij is. Ze vindt het goed om te zien dat het belang van dierenwelzijn steeds meer erkend wordt door de grote modemerken, al komt dat waarschijnlijk in de eerste plaats door de veranderende houding van de hun klanten. Ze hoopt dat nog meer modebedrijven dit voorbeeld zullen volgen.

