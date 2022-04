Belgische design aan een inflatie-proof prijs: dat is het idee achter de Antwerp Designer Sales. Van 9 tot 15 mei shop je in Antwerpen kleding en stofoverschotten van Belgische merken aan zachte prijzen.

Fans van Belgische mode weten ongetwijfeld: voor kwaliteit betaal je. Gelukkig zijn er twee keer per jaar de Antwerp Designer Days, waar je een Dries Van Noten of Christian Wijnants op de kop tikt voor een bedrag lager dan dat op je gasfactuur. De eerste editie van 2022 vindt plaats van 9 tot 15 mei.

De lijst met deelnemende ontwerpers is traditiegetrouw zeer divers. Er zijn de grote kleppers uit de Belgische modewereld, tweedehandsboetieks en sympathieke underdogs die het ontdekken waard zijn. Denk: Raf Simons, maar ook Toos Franken, Arte en Howlin'. Ontdek hier het volledige overzicht van alle bevestigde modemerken, de locaties waar ze hun stockverkoop organiseren en de openingsuren. Voor sommige merken dien je vooraf te reserveren.

De komende weken bundelen wij op Weekend.be shoppingtips van de redactie en van modekenners, maar ook eet- en drinkadresjes in de shoppingbuurt en hotels voor wie graag een weekendje weg wil.

