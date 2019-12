De Parijse conceptstore Colette krijgt een tweede leven op het kleine scherm. De documentaire 'Colette Mon Amour' volgt oprichtster Colette Roussaux en haar dochter Sarah Andelman in de maanden voor de definitieve sluiting in 2018.

'Aan alle goede dingen komt ooit een einde. Na twintig fantastische jaren sluit Colette voorgoed de deuren op 20 december.' Met die boodschap kondigde de iconische conceptstore de sluiting aan op Instagram, tot grote ontsteltenis van heel wat modefans. Regisseur Hugues Lawson-Body besloot moeder en dochter Roussaux te volgen in de zes maanden tussen de aankondiging van de sluiting en het effectieve einde.

Meer dan een conceptstore

In 'Colette Mon Amour' krijgen de kijkers een blik achter de schermen. Naast de twee oprichters komen ook grote namen als Kanye West, Pharrell Williams en ontwerper Virgil Abloh aan het woord. 'Colette was de plek waar je naartoe ging als je de toekomst wilde kopen', klinkt het in de documentaire, die het lifestyleblad WWD al kon inkijken.

De beslissing om de deuren te sluiten kwam voor veel modefans als een donderslag bij heldere hemel. Niet alleen bleef de omzet jaar na jaar groeien, ook qua status was Colette uniek. Het was niet zomaar de zoveelste conceptstore, wel een inspiratieplek waar kunst, cultuur en kledij elkaar versterkten.

Tijd voor de kinderen

'Met de opkomst van het internet en alle nieuwe manieren van consumeren wilde ik niet toezien hoe de winkel langzamerhand leger zou worden en achteruit zou gaan, niet na al het harde werk dat we erin hadden gestopt. Ik heb ook niet genoeg tijd met mijn kinderen kunnen doorbrengen. Dat wil ik niet voor Sarah', zo licht Roussaux haar beslissing toe in de docu.