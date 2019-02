Diversiteit op de modeweken: catwalks bekennen eindelijk kleur

35

De Zuid-Koreaanse Sora Choi liep als het op een na populairste model 35 shows. Van Calvin Klein en Jeremy Scott in New York tot Saint Laurent en Dries Van Noten in Parijs. Alleen de Amerikaanse Rebecca Longendyke gaat haar voor met 43 shows.

36,1%

Bijna twee vijfde van alle castings in New York, Londen, Milaan en Parijs ging naar gekleurde modellen. Dat is 3,6% meer dan het vorige seizoen en bijna 20% meer dan in 2015. In New York betreft het zelfs 44,8%.

71,7%

De show van Savage x Fenty had een veel beter rapport qua diversiteit. De echte primussen van de klas waren echter de labels Pyer Moss en Claudia Li, die met een volledige cast van gekleurde modellen een statement maakten.

11,1%

De show van Maison Margiela was een van de verschillende catwalks in Parijs die de grens van 15% diversiteit niet haalden. Enkel Zadig&Voltaire deed het met 10,5% nog slechter.