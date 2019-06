Dit zijn de drie genomineerden voor de prestigieuze textielprijs: de BKRK-award

De BKRK-award is een award voor creatieve ondernemers met een passie voor textiel. Met hun ingezonden product, project, dienst of onderzoek moeten ze het authentieke vakmanschap textiel in al zijn facetten kunnen tonen. Vanaf 1 juli tot en met 30 september kan je stemmen op jouw favoriete ondernemer.

Van links naar rechts: Julie van den Boorn, Salvatore Caltabellotta, Victor Verhelst en Thomas Renwart © VAKlab

Julie van den Boorn Julie van den Boorn is gefascineerd door structuren, materiaal, technische processen, en elk ander aspect van creatie. Dit voegde ze samen met haar doel om bij te dragen aan een duurzame wereld om zo de cyclus van waardevolle herwonnen grondstoffen te vertalen tot hoogwaardige functionele designproducten. Ze wil dat al haar producten honderd procent recyclebaar zijn na gebruik. Haar producten worden met vakmanschap en liefde geproduceerd op een maatschappelijk verantwoorde manier in sociale werkplaatsen, door mensen met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt. Salvatore Caltabellotta Salvatore Caltabellotta onderzoekt de psychologische voordelen die ontstaan tijdens het ambachtelijk creëren van textiel en de integratie van textiel in nieuwe vromen van creatieve therapie. Met het project 'Woven Memories' wil hij het welzijn met oog op onze sociale wereld benadrukken. Les Monseigneurs Les Monseigneurs is een ontwerpstudio van de grafisch ontwerper Victor Verhelst en textielontwerper Thomas Renwart. Met hun voorliefde voor esthetiek, natuur en poëzie willen ze het tuin-gegeven versmelten in hun interieur-exemplaren. Dit om mensen die kleiner en bewuster willen wonen, waardoor een tuin vaak ontbreekt, toch dichter bij de natuur te brengen. Het duo wil ook de grote hoop van ongebruikte garens verminderen door restgarens en overstock van bedrijven en textiele werkplaatsen te verwerken in hun eigen wandtapijten en doeken. Op 10 oktober 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt en publiekstemming telt voor maar liefst twintig procent mee. Vanaf 1 juli tot en met 30 september kan je via de website van de BKRK-award stemmen op jouw favoriete kandidaat.