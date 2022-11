Dit zijn alle winnaars van de Belgian Fashion Awards 2022

Ester Manas wint de Belgian Fashion Award voor Changemaker of the Year. Maar niet alleen dit label heeft iets te vieren. Er werden dit jaar nog zes awards uitgedeeld. Dit zijn alle winnaars van 2022.

Jury Prize: Stephanie D’heygere

Stephanie D’heygere begon haar carrière bij Maison Margiela, waar ze van 2011 tot 2015 Head of Jewelry was. In 2018, na enkele jaren bij Dior, startte ze haar eigen label met juwelen en accessoires, D’heygere. Haar innovatieve creaties geven een andere draai aan alledaagse voorwerpen. Ze heeft een sterke voorkeur voor minimalistische, maar in het oog springende stukken. De jury kent haar deze prijs toe “omdat ze erin is geslaagd een community op te bouwen rond haar en rond haar merk. Haar werk is heel Belgisch en surrealistisch, gender-inclusief en toegankelijk. Ze verkiest altijd kwaliteit boven kwantiteit.” Stephanie D’heygere ontwerpt ook juwelen en accessoires voor andere merken, waaronder Jacquemus, A.P.C. en Y/Project, het label van haar goede vriend Glenn Martens.

(c) David Lurashi

Designer of the Year: Glenn Martens

Glenn Martens valt opnieuw in de prijzen. In 2018 werd de Bruggeling ook al uitgeroepen tot Ontwerper van het Jaar. Martens zwaaide in 2008 af aan de Antwerpse Modeacademie en werkte onder meer bij Jean-Paul Gaultier en Bruno Pieters. In 2013 ging hij aan de slag als artistiek directeur van Y/Project, een klein label dat hij in geen tijd naar zijn hand zette. Dit jaar presenteerde hij zijn couturecollectie voor Jean Paul Gaultier, organiseerde hij zijn eerste show voor denimlabel Diesel, waar hij sinds vorig jaar artistiek directeur is, en zat hij de jury voor op het modefestival van Hyères. De jury prijst “zijn continuïteit en een bereidheid om de regels te veranderen voor meer duurzaamheid, inclusiviteit en democratisering in de mode”.

(c) Arnaudt Lajeunie

Professional of the Year: Mous Lamrabat

Fotograaf Mous Lamrabat maakt internationaal furore met beelden waarin zijn Noord-Afrikaanse roots en westerse leefwereld samenkomen. Zijn werk is bewust absurd en surrealistisch, soms zelfs provocatief. Hij verbergt liever de gezichten van zijn onderwerpen, zodat iedereen zichzelf kan herkennen in de beelden. Lamrabat werkte al samen met onder andere Walter Van Beirendonck, Vogue US en Vogue Arabia. Dit jaar was hij te gast in het Amsterdamse fotografiemuseum Foam met de tentoonstelling Blessings from Mousganistan.

(c) Mous Lamrabat

Emerging Talent of the Year: Florentina Leitner

De Weense Florentina Leitner verhuisde in 2015 naar België om te studeren aan de Modeacademie. Ze woont en werkt sindsdien in Antwerpen. Ze begon haar carrière als ontwerper bij Wendy & Jim, Dries Van Noten en Komono. In december 2020 lanceerde ze haar eigen label voor de “girly, fun” vrouw die van bloemenprints, felle kleuren en opvallende vormen houdt. De jury prijst “haar professionele aanpak, optimistische boodschap en haar aandacht voor duurzaamheid”.

(c) enjamin Mallek

Most Promising Graduate: Sebastian Van Canneyt – KASK Gent

Sebastian Van Canneyt studeerde dit jaar af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Met zijn werk tast hij de grenzen af tussen mode en kunst. Voor zijn meest recente tentoonstelling, Endegem, gebaseerd op het personage Ferdinand de straatsteenlegger, creëerde Van Canneyt kleding, schilderijen en installaties. Die presentatie en zijn bijzondere vormgeving en taal konden de jury erg bekoren.

(c) GF

Brand of the Year: Xandres

Xandres is al 55 jaar een vaste waarde in het Belgische modelandschap. Inclusiviteit is een belangrijke waarde voor het merk uit Destelbergen. Daarom besloten ze dit jaar Xandres Gold te integreren in Xandres, alle winkelconcepten aan te passen en een nieuwe, interactieve flagshipstore te openen in Antwerpen. Ze lanceerden ook hun eerste Iconic Capsule Collection, met twaalf tijdloze stukken die de signatuur van het merk uitstralen. Xandres werd verkozen door het publiek via online voting.

(c) GF