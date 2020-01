Designerkleding koop je niet voor even, maar voor een heel leven. Dat is de theorie. Omdat mooie stuks in de praktijk soms in de kast blijven hangen, organiseert Graanmarkt 13 een tweedehandsverkoop. Nog tot en met donderdag kan je er zelf kleding binnenbrengen.

Twee jaar geleden schafte Graanmarkt 13 de solden definitief af. De kortingen en het idee dat collecties uit de mode geraken, past niet langer in de filosofie van de Antwerpse concept store. In plaats daarvan organiseert de winkel op gezette tijden een tweedehandsverkoop van designerkleding. Dit weekend is het opnieuw zover.

Nog tot en met donderdag kan je designerkleding die je zelf niet langer draagt, binnenbrengen in de winkel. Let wel: het gaat hier niet om afdankertjes uit fastfashionketens, maar om designerkleding die in een zeer goede - en gewassen - staat. De verkoopprijs ervan bepaal je zelf en de winkel neemt geen percentage. Slaag je erin om iets te verkopen, dan krijg je dat geld in de vorm van een waardebon van Graanmarkt 13.

Wie zelf graag desigkleding aan een zachte prijs op de kop tikt, kan van vrijdag tot en met zondag zijn slag slaan. Verwacht je aan winterjassen van Dries Van Noten, topstuks van Isabel Marant, cowboy boots van Margiela en nog veel meer van dat moois. Met het initiatief wil Graanmarkt 13 de levensduur van mooie stuks verlengen en klanten aanmoedigen om minder, maar bewuster te kopen.

De tweedehandsverkoop gaat door op vrijdag van 10.30u tot 18.30u, zaterdag van 10.30u tot 18.30u en zondag van 12u tot 17u in Graanmarkt 13. Via hun social media krijg je al een sneak peak van het aanbod.

Twee jaar geleden schafte Graanmarkt 13 de solden definitief af. De kortingen en het idee dat collecties uit de mode geraken, past niet langer in de filosofie van de Antwerpse concept store. In plaats daarvan organiseert de winkel op gezette tijden een tweedehandsverkoop van designerkleding. Dit weekend is het opnieuw zover. Nog tot en met donderdag kan je designerkleding die je zelf niet langer draagt, binnenbrengen in de winkel. Let wel: het gaat hier niet om afdankertjes uit fastfashionketens, maar om designerkleding die in een zeer goede - en gewassen - staat. De verkoopprijs ervan bepaal je zelf en de winkel neemt geen percentage. Slaag je erin om iets te verkopen, dan krijg je dat geld in de vorm van een waardebon van Graanmarkt 13. Wie zelf graag desigkleding aan een zachte prijs op de kop tikt, kan van vrijdag tot en met zondag zijn slag slaan. Verwacht je aan winterjassen van Dries Van Noten, topstuks van Isabel Marant, cowboy boots van Margiela en nog veel meer van dat moois. Met het initiatief wil Graanmarkt 13 de levensduur van mooie stuks verlengen en klanten aanmoedigen om minder, maar bewuster te kopen. De tweedehandsverkoop gaat door op vrijdag van 10.30u tot 18.30u, zaterdag van 10.30u tot 18.30u en zondag van 12u tot 17u in Graanmarkt 13. Via hun social media krijg je al een sneak peak van het aanbod.