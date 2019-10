Zeeman wordt lid van de Fair Wear Foundation. Met hulp van de experts van deze ngo kan Zeeman de arbeidsomstandigheden in de kledingproductie verder verbeteren.

In Nederland gaat de Dutch Sustainable Fashion Week van start. Het ideale moment voor Zeeman om het lidmaatschap van de Fair Wear Foundation aan te kondigen. Fair Wear Foundation zet zich als ngo al jarenlang in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Het is een multistakeholderinitiatief met 130 leden en een achterban die bestaat uit partijen zoals InRetail, Modint, CNV Internationaal, Mondiaal FNV en Schone Kleren Campagne. De samenwerking houdt in dat Zeeman haar productielocaties vanaf nu laat controleren door Fair Wear.

Eerlijke communicatie

Eerder dit jaar maakte Zeeman al de locaties bekend waar ze haar artikelen produceert. Fair Wear-merken moeten elk jaar aantonen dat zij aanzienlijke stappen hebben gezet op weg naar betere arbeidsomstandigheden. Over ruim een jaar krijgt Zeeman de eerste beoordeling van Fair Wear. Het rapport kan dan online door iedereen gelezen worden.

'Al onze leveranciers werden al aan fabrieksaudits onderworpen door onafhankelijke partijen, maar de toegevoegde waarde van Fair Wear zit in de toegang tot lokale experts in onze productielanden,' licht Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman, toe.