Het Franse luxemerk Dior lanceert de capsulecollectie 30 Montaigne. Het bevat een aantal van Diors meest iconische stukken, waaronder de Bar-jas en de geplooide rok.

De naam 30 Montaigne verwijst naar het adres van Dior: 30 Avenue Montaigne in Parijs. In december 1946 hield Christian Dior daar zijn eerste modeshow. Sindsdien is het herenhuis het hoofdkwartier van Dior.

De collectie is een gemoderniseerde versie van klassieke stukken zoals de geplooide rok uit het New Look-tijdperk. New Look is de bijnaam van Diors eerste zomercollectie, gelanceerd op 12 februari 1947. De collectie werd geprezen door de modewereld als 'revolutionair'. Het ging dan ook in tegen de toenmalige mode, die focuste op de oorlogstijd. Christian Dior koos voor vrouwelijke silhouetten met smalle tailles, volle rokken en zachte schouders.

Daarnaast bevat het ook hedendaagse stukken ontworpen door Maria Grazia Chiuri, creatief directeur van Dior. Ze ontwierp onder andere een tote bag en een klassiek wit hemd. Het opvallendste stuk van de capsulecollectie is toch wel de 30 Montaigne handtas, gecreëerd door Grazia Chiuri. Hij komt in verschillende versies. Zo kun je kiezen tussen luxueus kalfsleder of een Dior canvas. Hij komt ook in verschillende kleuren, zoals nude, blauw of bordeaux.