Feministische slogans, een overstroomde catwalk en mondmaskers omwille van het coronavirus: de modeweek in Parijs was interessant en atypisch. Een overzicht van de hoogtepunten.

Vuitton schakelde een koor in

Het Franse modehuis Louis Vuitton mocht de Parijse modeweek afsluiten en deed dat met een indrukwekkend defilé. Op het eerste zicht leek het decor niet meer dan een simpele, zwarte doos, in een glazen constructie gebouwd op de Cour Carré van het Louvre. Tot de lichten doofden en van achter een doek een koor van 115 zangers en 85 extra's tevoorschijn kwam, allemaal gekleed in historische kostuums van de 15de eeuw tot 1950.

Creatief directeur Nicolas Ghesquière vroeg hiervoor de hulp van Milena Canonero, de vaste costumière van regisseur Stanley Kubrick. Ook op de catwalk wist Ghesquière heden en verleden te combineren. Er waren jaren tachtig bikerjasjes met barokinvloeden, onderrokken bezet met pailletten gedragen op een broek en wollen sweater en prachtige sportieve parka's. Het was de grote finale die deze toch bewogen modeweken verdiende.

. © Isopix

Stella McCartney opteert voor luxe zonder dierenleed

'Make love, not leather'. Dat was de boodschap op de uitnodiging van Stella McCartney. De Britse ontwerpster kaartte het dierenleed in de modewereld op gevatte wijze aan door tien modellen in dierenpak de catwalk op te sturen. Dat gedachtengoed werd ook weerspiegeld in de geshowde kledij, die geen vacht, veer of leer bevatte. 'Voor de meeste luxemodehuizen zijn dieren nog steeds het hoofdingrediënt. Daar willen wij wat aan doen', klonk het achteraf in Vogue. Het resultaat? Een schoenen- en accessoirecollectie volledig gemaakt van zijdezacht vegan leer, een van de grote trends van dit seizoen. Als kers op de taart kregen alle gasten een kleine boom mee om thuis te planten om de CO2-uitstoot van de show te compenseren.

. © Getty Images

Balenciaga zette de zaal blank

Demna Gvasalia, creatief directeur bij Balenciaga, voorspelt ons een gitzwarte toekomst. Zowel de modellen als de gasten op de eerste rij voelden nattigheid aan de voeten. Gvalsalia had de catwalk in Cité du Cinema namelijk blank gezet: een duidelijke verwijzing naar de klimaatopwarming en de stijging van het waterpeil. De show zelf baadde in een Apocalyptisch sfeertje, met dreigende muziek, een gitzwarte catwalk en LED-schermen die helse taferelen uitbeelden. Het perfecte decor voor een collectie met een hoog drama-gehalte. Denk: veel brede schouders, lange capes, futuristische brillen en subtiele Matrix-invloeden.

Dior maakte een feministisch statemen

Ook bij Dior werd de gevestigde orde in vraag gesteld. Ontwerpster Maria Grazia Chiuri, de eerste vrouwelijke creatief directeur bij het Franse modehuis, heeft haar sympathie voor het feminisme nooit onder stoelen of banken gestoken, maar deze keer schreeuwde ze het letterlijk van de daken. Slogans als 'When women strike, the world stops' werden geprojecteerde op de muren terwijl de modellen over de catwalk flaneerden in fluwelen pakken, pofbroeken en jurken met een bohemien flair.

. © Getty Images

Kanye West bleef zijn unieke zelf

De grote verrassing van Paris Fashion Week? De show van Yeezy, het kledinglabel van rapper Kanye West. De uitnodiging kwam een dag op voorhand en bevatte eieren van een ratelslang en gedroogde salie: aan creativiteit en absurdisme nog altijd geen gebrek bij de Amerikaanse muzikant en ontwerper. Terwijl de modellen over de catwalk paradeerden werden de gasten getrakteerd op een optreden van Kanye zelf en diens 6-jarige dochter North West. De achtste collectie van het modelabel was dan weer weinig verrassend: veel hoodies, puffers en bralettes in neutrale tinten zoals beige en olijfgroen.

Een trotste Kanye West met zijn dochtertje North. © Getty Images

Het coronavirus stuurde alles in de war

Het gespreksonderwerp van de afgelopen modeweken? Het coronavirus. Show werden gecanceld en ingekort, een hoop journalisten gaven verstek of vertrokken eerder en het meest gespotte accessoire op straat was ongetwijfeld het mondkapje. Bij het begin van Paris Fashion Week stond de teller voor het aantal corona-besmettingen op 14, tegen het einde was dat opgelopen tot meer dan 200. De precieze impact moet nog becijferfd worden, maar het corona-verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd.

. © Paris Fashion Week

