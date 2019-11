Na Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld trekt nu ook Diane von Furstenberg weg uit Antwerpen. De sluiting van de winkel werd aangekondigd via een briefje op de deur. Het is al het zoveelste luxemerk dat wegtrekt uit de Scheldestad.

Hoewel de sluiting van de winkel op de Steenhouwersvest onverwacht komt, is het niet meteen een verrassing. Diane von Furstenberg is al het zoveelste luxemerk op rij dat de deur achter zich dichttrekt in wat retailexperts omschrijven als 'de chicste winkelstraat 't Stad'. Het Belgisch-Amerikaanse merk volgt daarmee de beslissing van Burberry, Essentiel, Philippe Plein, Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld.

Er werd geen reden gegeven voor de plotse sluiting, maar volgens experts spelen de hoge huurprijzen en de verminderde passage in het stadcentrum een belangrijke rol. Dat schrijft de lokale zender ATV. Het merk, dat bekend staat om zijn winkeljurken, heeft nog twee vestigingen in ons land: in Brussel en in Knokke.