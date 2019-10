Een jubileum van tien jaar? Dat moet gevierd worden! Deze twee Belgische merken brengen ter ere van hun verjaardag een unieke capsulecollectie uit.

Howlin'

Wat? In 2013 bracht het breilabel twee nieuwe ontwerpen op de markt: The Fountain of Youth en The Blue Magician, een cardigan en trui vervaardigd uit Belgisch garen. De truien waren bijzonder snel uitverkocht, maar de vraag bleef komen. Zes jaar later breit het merk ter ere van zijn verjaardag een gelimiteerde oplage van de truien met het opvallende ontwerp.

Prijs? Vanaf 245 euro.

Wanneer? Begin november.

howlin.eu

Komono

Wat? Sinds de start van het zonnebrillen- en horlogelabel in 2009 tracht Komono luxe toegankelijk te maken voor een wereldwijd publiek. Met een capsulecollectie gebaseerd op hun eerder uitgebrachte Print Series lanceert Komono opnieuw vijf horloges en zonnebrillen, waarbij gedrukte stoffen de grootste inspiratie vormden.

Prijs? Zonnebrillen voor 59 euro en horloges voor 99 euro.

Wanneer? Nu verkrijgbaar.

komono.com