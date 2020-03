Ambachtelijke productie en een gerichte distributie: deze luxestarters zijn van plan de luxesector heruit te vinden.

1. Julémont

Wie? Horlogeontwerper Bernard Julémont begon zijn carrière bij IWC- Porsche Design in 1992. Zijn ervaring helpt hem nu om de wereld van de luxehorloges op te schudden. Hoe? 'Swiss made is geen noodzaak meer voor horlogemakers', zegt Julémont. 'Integendeel, je betaalt er een flinke meerprijs voor, en dat is louter een imagokwestie.' Voor zijn tweede horlogemerk gooit Julémont het dan ook over een andere boeg, met automatische mechanische horloges die op een Japans binnenwerk lopen en in Italië geassembleerd worden. Zijn Dôme klokt af op 1800 euro. julemont-watches.comWie? In 2017 lanceerde Antwerpenaar Dries Criel zijn high-end juwelenmerk BARE Fine Jewelry. In iets meer dan twee jaar tijd hebben zijn architectonische en handgemaakte creaties de grootsten verleid, van Oscar and the Wolf tot Lady Gaga. Hoe? 'De andere huizen zijn vaak te klassiek naar mijn smaak', bekent Criel. 'Ik verlangde naar sterke, moderne rock-'n-rollcreaties. Om mijn generatie en de volgende te bereiken zijn de sieraden uniseks. Het is essentieel om de evolutie van de maatschappij te respecteren en stevig verankerd te blijven in het heden.' bare-jewelry.comWie? In 2015 opende Ludovic Elens (33) zijn boetiek in Brussel en stortte hij zich op de luxebrillenmarkt door de verkoop van op maat gemaakte monturen. Hoe? Dit jaar stelt de brillenmaker zijn allereerste prêt-à-portercollectie voor: twaalf brillen en zonnebrillen van buffelhoorn, handgemaakt in België. Buffelhoorn vereist echte expertise vanwege de onvoorspelbaarheid ervan bij het werken. 'Ik geef elke klant en elk project de tijd die ze nodig hebben. Het is door te denken aan de persoon die mijn creaties zal dragen dat ik de ziel aan het object toevoeg.' lunetierludovic.be