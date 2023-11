Green Friday: deze duurzame merken en ondernemers schilderen Black Friday groen

Black Friday, de koopjesdag die kwam overwaaien uit Amerika, kent ook een tegenhanger. Deze Belgische en Nederlandse merken en boetieks bieden een duurzaam alternatief en kleuren Black Friday groen.

Tijdens Black Friday en Cyber Monday, dit jaar op 24 en 27 november, regent het monsterkortingen. Hoewel koopjes best leuk kunnen zijn, doopten kritische stemmen deze dag tot de hoogmis van overconsumptie. Hoe meer stapelkortingen zich aandienen, hoe meer er immers in het winkelmandje geladen wordt. Ook spullen die je eigenlijk niet nodig hebt, en al snel in een hoekje van de kast belanden – of erger nog, in de vuilnisbak. Zonde van het geld en de moeite en bovendien niet duurzaam. Het zou zelfs niet goed zijn voor ons mentaal welzijn, overconsumptie.

Ook Niki De Schryver, oprichter van COSH.eco, het digitaal platform voor duurzamer shoppen, stelt de koopjes eind november aan de kaak. Ze roept op tot een verschuiving in consumentengedrag en pleit voor een grotere nadruk op de aankoop van meer duurzame merken en producten die de planeet minder belasten. ‘Black Friday kortingen hebben de potentie om een enorme impact te hebben op het milieu, de arbeidsomstandigheden en de mentale gezondheid van de consument. Het is van cruciaal belang dat we consumenten bewust maken van de gevolgen van hun keuzes voor zichzelf en de planeet en dat we een meer duurzame en ethische benadering van winkelen aanmoedigen.’

Hoopvol

Voor de ondernemers is een kentering volgens De Schryver positief. Dat merken en shops die op het COSH!-platform te vinden zijn in grote getale ingaan tegen Black Friday stemt haar hoopvol. ‘Het groeiende bewustzijn en het besef dat als alle ondernemers aan dezelfde kar trekken en radicaal ‘nee’ zeggen tegen kortingen, die hun eigen marges onder druk zetten en ook consumenten aanleert aankopen uit te stellen, is goed. Samen staan lokale ondernemers sterker dan als ze individueel beslissen met hun winkel tegen de status quo of initiatieven die vanuit de VS overwaaien in te gaan, dat geeft hoop. Zo vergroot ook bij de shoppende burger het bewustzijn rond overconsumptie.’

BLACK FRIDAY? In de Verenigde Staten zien ze de laatste vrijdag van november als het startschot van de shoppingperiode voor de eindejaarsfeesten. Om die periode in te luiden, geven merken en retailers enorme kortingen. Al sinds 2005 is het ieder jaar weer de drukste shoppingdag van de Verenigde Staten. Heel wat bedrijven rekken deze periode door ook op ‘Cyber Monday’ korting te geven, of zelfs heel de week tot ‘Cyber Week’ om te dopen en producten aan bodemprijzen te verkopen. De naam Black Friday zou bedacht zijn door politieagenten begin jaren zestig, om de enorme drukte en chaos aan te duiden. Van heinde en verre komen shoppers eind november immers naar de steden om goedkoper producten te kunnen kopen. Sinds enkele jaren is dit concept de Atlantische Oceaan overgestoken en volgen ook Europese handelaars het Amerikaanse voorbeeld. Kritische stemmen spreken zich uit tegen dit concept, omdat de grote kortingen aanzetten tot overmatig kopen. Daarom hoor je steeds meer mensen ijveren voor Green Friday, de duurzame tegenhanger van Black Friday en Circular Monday in plaats van Cyber Monday. Op die dag doen merken en winkeliers ook een effort voor hun klanten, maar op een originelere manier.

Deze merken gooien het over een andere boeg

Xandres

Voor het derde jaar op rij biedt het Belgische merk Xandres een alternatief aan voor Black Friday. De winkels en webshop zullen die dag gesloten zijn. Het team van Xandres focust tijdens Black Friday op herstel in plaats van op het verkopen van nieuwe kledingstukken. Wie beschadigde kleding binnenbrengt kan dankzij de Green Friday actie dus gratis herstel krijgen. Liever dan overconsumptie promoten wil het merk de lange levensduur van kleding in de kijker zetten. Voor ieder hersteld item wordt er ook een boom geplant in de mangrove van Madagaskar.

Praktisch

Nog tot 22 november kun je in een van de Xandres shops oude kleding binnenbrengen om te laten repareren. Op 24 november brengt Xandres al zijn medewerkers en hun familieleden vervolgens samen in het atelier in Destelbergen om het coutureteam te ondersteunen bij de herstellingen. Ook worden er workshops gegeven door Wolhuis, Thomas More en CiLAB rond duurzaamheid en om bewustzijn te creëren rond slow fashion.



Line Vanden Bogaerde

De Gentse juwelenontwerpster Line Vanden Bogaerde kiest bewust voor ecologisch en ethisch ontgonnen grondstoffen. Duurzaamheid staat voor de ontwerpster voorop. Tijdens de Black Friday periode inspireert ze haar klanten dan ook om zorg te dragen voor hun juwelen. In november voorziet ze daarom bij elke aankoop een gratis poetsdoekje om je juwelen proper te maken. Je kan op Green Friday en de zaterdag daarop ook terecht bij haar in de winkel om jouw juwelen te laten oppoetsen. Een juweel is iets om lang te koesteren en dat doe je door er zorg voor te dragen.



O My Bag

In plaats van kortingen aan te bieden roept het tassenmerk O My Bag op Green Friday op om tweedehands te kopen. In plaats van overconsumptie hopen ze zo de circulaire economie in de kijker te zetten. Het Nederlandse merk geeft overigens zelden of nooit kortingen, maar organiseerde in augustus een uitzonderlijke stocksale in samenwerking met Sumthing, een organisatie die zich inzet voor natuurherstel. Als resultaat daarvan hebben ze 7560kg plastic uit de Ganges rivier in India weten te halen. De enige manier waarop je korting kunt krijgen op een O My Bag item is door zelf een oude tas van het merk, die je niet meer draagt, op te sturen naar het hoofdkantoor in Amsterdam of binnen te brengen in een van hun winkels. Dat levert je 30 procent korting op, maar je kunt er ook voor opteren om jouw oude tas te ruilen voor een ander, gelijkaardig pre-loved exemplaar. Dit kan enkel in de winkel. Het pre-loved concept is niet enkel tijdens Green Friday beschikbaar, maar het hele jaar door.



Druantia

Gedurende de hele Green Friday-week biedt de natuurlijke cosmeticaboetiek Druantia in Lier gratis verzending via hun webshop. Daarnaast doneren ze voor elke bestelling een euro aan Wielewaal, de lokale afdeling van Natuurpunt. Elke euro helpt bij het planten van inheemse haagplanten, zoals vlierbessen, wilgen en meidoorn. Als sponsor ondersteunen zij actief de ontwikkeling en het onderhoud van natuurgebied Nazareth-Zuid. Zo gun je ook de natuur een heerlijke, herstellende schoonheidsbehandeling.



Anna Rosa Moschouti

Ook juwelenontwerpster Anna Rosa Moschouti grijpt de Black Friday-periode aan om te focussen op informatie over hoe je je juwelen best kan onderhouden om ze een lang leven te schenken. Om daarbij te helpen krijg je een gratis poetsdoekje bij elke bestelling. Daarnaast biedt de ontwerpster gratis reparaties of touch-ups aan van je oudere AR.M stuks. Stuur je oude juwelen dus op of breng ze binnen in de winkel voor een glow up.



OHNE

Bij OHNE, de coöperatie van duurzame supermarkten, gaat twintig procent van de winst van 24 tot 25 november naar een toekomstige OHNE River Cleanup met partner DOKANO. Zo maak je samen met de supermarkt de wereld een beetje schoner.



King Louie

In Nederland organiseert het modemerk King Louie tijdens Green Friday een workshop met duurzame shoppingexpert Laura. Zij geeft tips over duurzaam winkelen en styling. De workshop zal beschikbaar zijn op de website van King Louie. Het merk lanceerde recent ook een eerste circulaire collectie.



Redopapers

De strafste Black Friday deals vind je bij het Belgische papierwarenmerk Redopapers. Alleen dit weekend 20 procent toeslag op al hun producten. Dat lees je goed: op 25-26-27 november zijn de producten op de webshop van Redopapers duurder dan gewoonlijk. Het team legt nog eens 20 procent bij bovenop het bedrag dat ze daarmee ophalen alvorens ze een donatie doen aan Natuurpunt. Zo dragen ze bij tot een beter bosbeheer. De Black Friday deals zijn immers geen goed nieuws voor onze bossen: de gigantische hoeveelheid pakketjes die verstuurd worden in verzenddozen zorgen voor een tekort aan papierpulp en de dozen verstoren het recyclageproces. Zonde van een kostbare grondstof, aldus Redopapers.



Four Roses

Het Belgische vrouwenmerk Four Roses vervangt Black Friday door Give Back Friday. Het merk zal spullen voor kinderen inzamelen en een deel van de omzet op 24 november schenken aan het goed doel P.L.E.K, een schoolondersteunend project van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en Campus Don Bosco Brussel/

Voor de solidariteitsactie kan iedereen van 13 tot 17 november speelgoed en kinderkleding – in goede staat – binnenbrengen in het hoofdkantoor van het merk in Gentbrugge. Deze worden vervolgens geschonken aan lokale initiatieven, zoals Toontje en Mothersforce. Wie spullen binnenbrengt, wordt daarvoor bedankt met een korting van 10 procent, geldig in de vier FOUR ROSES winkels, tot eind november.



Mayerline

Het Belgische merk Mayerline Brussels organiseert op 24 en 25 november een take back-actie van oude Mayerline mantels. De ingezamelde mantels zullen worden herbekeken met een frisse creatieve blik en met behulp van het sociaal en circulair atelier CiLab. Het doel is om de geüpcyclede mantels op te nemen in de wintercollectie van 2024. Jassen die niet ideaal zijn voor herontwerp krijgen met de hulp van partners zoals Wereldmissiehulp een alternatieve bestemming.

Ook worden er stylingsessies voorzien, waar klanten hun eigen kleding kunnen mixen met nieuwe items uit de collectie. Dit alles maakt deel uit van hun R.E.S.P.E.C.T. Days, waarbij ze de focus leggen op bewuste keuzes, dus ook op het gebied van consumptie.

Tegelijk schakelt het retouche-atelier dat weekend een versnelling hoger en biedt retouches aan om de levensduur van kleding te verlengen door herstel of kledingstukken aan te passen aan hun nieuwe eigenaars.



The Fabric Sales

The Fabric Sales, de boetiek in Rotselaar waar je deadstock designer stoffen vindt, organiseert in plaats van Black Friday een Zero Waste Month. November staat dus in teken van zo min mogelijk verspilling. Helemaal in lijn met het DNA van de shop, die ongebruikte stoffen van ontwerpers en merken terug in omloop brengt.