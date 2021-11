Wie dol is op Belgische mode kan twee keer per jaar zijn slag slaan tijdens de Designer Sales. Grote Belgische designers en kleine Belgische merken doen hun stock- en stofoverschotten aan mooie prijzen van de hand. De volgende Brussels Fashion & Designers Sales vinden plaats van 25 tot 27 november 2021 in samenwerking met het MAD.

MAD

Nieuwe Graanmarkt 10, 1000 Brussel

25-27 november

25 november: 17:00 - 21:00

26-27 november: 11:00 - 19:00

www.mad.brussels

Deelnemende merken in het MAD

Raffaelien Studio

www.raffaelien.com

Filles A Papa

www.fillesapapa.com

Molka

www.molka.be

Catalina

J www.catalina-j.com

Doriane Van Overeem

www.dorianevanovereem.com

Conni Kaminski

www.facebook.com/connikaminskibrussels

Annemie Verbeke

www.annemieverbeke.be

Bijoux Ortiz

www.vitrauxortiz.com

An Buermans

www.anbuermans.be

Miono

www.miono.be

Just In Case

www.justincase.be

Mei Lee Jewellery

www.meileestudio.com

Les Vraies Filles

www.lesvraiesfilles.com

World Of Wonder

www.worldofwonder.be

Marguerite Tenot

www.margueritetenot.com

Els.Mommaerts

www.elsmommaerts.be

Yuso

www.yuso.brussels

Awa B. By Les Moussors De Awa

www.lesmoussorsdeawa.com

Stéphanie Anspach

www.stephanieanspach.com

Kaly Ora

www.kalyora.com

Ireene

www.ireene.be

Ataman

www.facebook.com/atamanlabel

Jessie Lecomte

www.jessielecomteshop.com

Antoniotuo

www.antoniotuo.com

Valerie Bourgoin

www.valeriebourgoin.com

Farrah Floyd

www.farrahfloyd.com

Bestyling - Mode Et Création

Bxnofa

www.facebook.com/bxnofa

Lorft

www.lorft.be

Isatió - Beyond The Fabric

www.isatio.com

Collectif Brunch (Design)

www.instagram.com/collectivebrunch/

Hade Quaghebeur | Contemporary Jewellery

www.hadequaghebeur.be

Erratum Fashion

www.facebook.com/erratumfashion

Michael Guerisse O'Leary

www.oleary.be

Mipinta

Komono

www.komono.com

Olivia Hainaut

N.D.C. Made By Hand

www.ndcmadebyhand.com

Céline Cuir

Vimpelova

Antilope Lab

www.antilopeboutique.be

Max & Lola

Adres: Rue du Vieux Marché aux Grains 35, 1000 Brussel

26-27 november 10:00 - 18:00

www.maxlola.com

Farrah Floyd

Adres: Rue du Vieux Marche aux Grains 39, 1000 Brussel

26-27 november 10:00 - 18:00

www.farrahfloyd.com

Valérie Berckmans

Adres: Rue Van Arteveldestraat 8, 1000 Brussel

26-27 november 10:00 - 18:00

www.valerieberckmans.be

Kinju Brussels

Place Saint-Gery 18, 1000 Brussel

26-27 november 10:00 - 18:00

Natacha Cadonici

Rue du Marché au Charbon Kolenmarkt 62, 1000 Brussel

26-27 november 10:00 - 18:00

www.natachacadonici.com

Slip Belge

Porte d'Anderlecht, 1000 Brussel

26-27 november 10:00 - 18:00

www.slipbelge.com

Janue

Minimenstraat 58, 1000 Brussel

26-27 november 10:00 - 18:00

www.janue.be

Julie Menuge

Blaesstraat 154, 1000 Brussel

26-27 november 10:00 - 18:00

www.shop.juliemenuge.com

