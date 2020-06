Onze zomers zijn op z'n minst wisselvallig te noemen, ook al hadden we de afgelopen maanden opvallend veel zon. Maar dat schrikte deze zes Belgische merken niet af.

'Het merk is een ode aan mijn overleden moeder, Anna Maria. Ik ben in alle stilte beginnen schetsen toen ze nog ziek was. Mijn ontwerpen deelde ik alleen met haar, want badpakken waren een passie die we deelden. We vonden hier in België nooit iets naar onze zin. Ofwel waren ze te braaf, of ze hadden een drukke print. Ik wilde een badpak ontwerpen dat uniek is in al zijn eenvoud, maar wel vrouwelijkheid uitstraalt. Mijn moeders goedkeuring heeft me de drive gegeven om ermee door te gaan.

De vraag is het grootst in de maanden april en mei, al merk ik dat de piekperiode steeds vroeger valt. Misschien zit het goede weer er wel voor iets tussen? Iedereen wil zo vroeg mogelijk een badpak op de kop tikken. Tegen de zomer valt de verkoop weer stil.' Eelco: 'Tijdens een trip naar Curaçao proefde ik op een lokaal marktje lekkere fruitfrisco's. Ik was laaiend enthousiast, en toen bleek dat zulke frisco's niet bestonden in België ben ik meteen beginnen experimenteren. Ondertussen hebben we al vijf smaken: aardbei, framboos, mango, ananas en passievrucht. Onze frisco's bestaan voor meer dan de helft uit fruit dat we zelf snijden, ze bevatten geen kleurstoffen en zijn honderd procent vegan. Een gezond alternatief voor de traditionele ijsjes.' Thijs: 'Mensen gaan steeds bewuster om met hun voeding en beseffen dat daar een bepaalde prijs aan vasthangt. Wij willen daarop inspelen met Joyco. Omdat we momenteel nog maar één product aanbieden, willen we ons gamma uitbreiden om zo het hele jaar te kunnen blijven draaien. Wel willen we de lijn zoveel mogelijk doortrekken. De focus moet blijven liggen op gezonde, bevroren producten. Zo zijn ijspralines bijvoorbeeld geschikt voor de winter: de pâte die we ook gebruiken voor onze frisco's dompelen we onder in chocolade. In de toekomst hopen we nog te kunnen uitbreiden naar de zuiderse contreien, waar dankzij het zomerse klimaat langer genoten kan worden van onze frisco's. Al blijft dat momenteel nog even een verre droom.' 'Als kind kon ik uren turen naar de velden achter ons huis. Wellicht zit daar de kiem van mijn fascinatie voor de natuur. In 2014 besloten mijn man en ik om ons bedrijf in metalen plafonds met geïntegreerde verlichting te verkopen en het roer om te gooien. De jaren die volgden namen we de tijd om uit te zoeken welke richting we zouden inslaan. Uit liefde voor de natuur en in het besef dat buitenbeleving aan belang wint, kozen we voor deze sector. Ook omdat we in het bestaande tuinmeubelaanbod ons ding niet vonden. Ik hou enorm van zwart - je zult me nauwelijks andere tinten zien dragen - waardoor onze tuinobjecten uitsluitend in die kleur bestaan. De naam verwijst naar de robuuste, zwarte Casa Mororó die Marcio Kogan een paar jaar geleden in Brazilië opleverde. Onze voorwerpen zijn altijd functioneel. Rocco, het eerste en bestverkochte ontwerp, dient zowel als vuurschaal, zitbank en champagnebar dankzij de accessoires waarmee je het kunt aanvullen. En in de scheidingswand Garzón kun je ook andere objecten etaleren. We steken veel tijd en budget in ontwikkeling. Luchtcirculatie, materiaalgebruik, regelbaarheid, bestendigheid tegen de seizoenen: het moet allemaal kloppen. Vandaar ook het hogere prijskaartje. Mensen zouden meer in hun tuin geïnvesteerd hebben de afgelopen weken, maar onze onlinedealers hebben zeker geen opvallende groei gevoeld. In onze prijsklasse zien we dat consumenten liever eerst zien en voelen voor ze iets aankopen. Dat wordt gelukkig nu, enigszins vertraagd, goedgemaakt. Want ook al zijn onze producten van roestvrij aluminium, zodat ze het hele jaar door in de tuin kunnen dienen, ons verkoopseizoen loopt van de eerste zonneschijn in maart tot eind september. Daarna wordt het stiller. We richten ons daarom ook op buitenverlichting. Zo kunnen we ook de donkere maanden overbruggen.' 'Ik heb altijd al een passie voor cosmetica gehad. Tijdens mijn studie communicatiewetenschappen volgde ik tegelijkertijd een opleiding tot make-upartiest en ik had studentenbaantjes bij parfumerieën op de luchthaven. Na mijn studie ben ik dan ook onmiddellijk in de cosmeticasector gaan werken. Ik begon me meer en meer te interesseren voor de samenstelling en de werking van de producten, en voor de eventuele schadelijkheid van bepaalde ingrediënten. 'Ik wilde een eigen reeks verzorgingsproducten lanceren, en toen ik me begon te verdiepen in de zonnebrandgamma's, merkte ik dat er nog ruimte was voor echt vernieuwende producten. Vaak stond ik namelijk voor een dilemma: als een product een aangename textuur had, was de samenstelling vaak niet ideaal. Of het was het omgekeerde: de ingrediënten waren uitstekend, maar het product plakte of liet een wit laagje op het gezicht achter. Ik besefte ook dat het publiek weliswaar werd gewaarschuwd voor de schadelijke effecten van de zon, maar dat veel mensen toch niet echt overtuigd waren om zich voldoende te beschermen. Na drie jaar onderzoek werkte ik vier producten uit - twee voor het gezicht, twee voor het lichaam - in een verpakking die niet echt als 'zonneproduct' aanvoelt, en die zowel mannen als vrouwen aanspreekt. Ik ben vooral trots op de sprays die geen alcohol bevatten: je brengt ze in een oogwenk aan en bent goed beschermd. Klaar om zo veilig mogelijk van de zon te genieten.' 'Ik verzamel al een jaar of tien zonnebrillen. Ik kon moeilijk een optiek binnenstappen zonder één of zelfs twee nieuwe zonnebrillen te kopen. Ik wist dat ik er mijn beroep van wilde maken, maar ik heb getwijfeld welke rol ik wilde spelen: open ik een winkel, word ik agent of begin ik mijn eigen merk? Uiteindelijk heeft de drang om zelf iets te creëren het gehaald. Ik had wel twee vereisten: ik moest eerst een goede fabrikant vinden, want ik wil alleen topkwaliteit leveren, én een goede technisch tekenaar die mijn ideeën op papier kan zetten. Na lang zoeken heb ik beide gevonden in Italië. Vandaar de slogan: Antwerp heart, Italian hands.Ik ontwerp wat ik zelf mooi vind, zonder trends te volgen. Alle monturen zijn vervaardigd uit acetaat. Dat is licht, oogt chic en je kunt er mooie, organische vormen mee maken. Ze worden niet plat uitgesneden, maar geschaafd, waardoor je een mooi diepte-effect krijgt. De collectie bestaat nu uit acht modellen, in drie kleuren. Geen enkel model is echt basic. Ik heb ook bewust gekozen voor grote monturen. Veel mensen denken dat ze daar niet mee staan, maar daar ben ik het niet mee eens. Je moet niet te veel rekening houden met de regeltjes. Als je een bril mooi vindt, dan moet je ervoor gaan. Durf eens iets opvallends te kopen. Een zonnebril is de perfecte manier om je persoonlijkheid te tonen. Ik vind een zonnebril geen typisch zomeritem. In de winter schijnt de zon ook en moet je even goed je ogen beschermen. De meeste brillenwinkels verkopen nu het hele jaar door zonnebrillen, maar de focus ligt uiteraard op de lente. De ene winkelier wil de collectie al in december, zodat hij ze ook als cadeautjes voor kerst kan verkopen. De andere wacht liever tot maart. Als ik constant goed zou willen verkopen, dan moet ik mijn aanbod uitbreiden met optische brillen en dat ben ik niet van plan. Zonnebrillen zijn mijn passie. Dan zie ik me nog eerder de stap zetten naar modellen voor mannen of kinderen.' 'Ook al hebben we een sterke thuismarkt in België - Belgen zijn honkvast en investeren daarom graag in huis en tuin - we besloten toch meteen met Umbrosa op de internationale markt te mikken. Met een seizoen van slechts drie maanden kun je als bedrijf niet floreren. Via beurzen hebben we een sterk internationaal dealernetwerk kunnen opbouwen. Met vallen en opstaan, uiteraard. Het succes in een land hangt in grote mate af van het vinden van de juiste partner. Die brede internationale basis zorgt voor een bepaalde stabiliteit. Vandaag zijn we het hele jaar actief, terwijl we tien jaar geleden nog in de winter de productie moesten sluiten. Gelukkig is het altijd wel ergens op de wereld zomer. Ons buitenlands succes ligt ook aan het feit dat we unieke producten maken. Niet alleen qua vormgeving, maar ook qua techniek en materiaal. Onze parasols worden in België ontworpen en geproduceerd, dat telt wel degelijk als kwaliteitslabel. Zeker in de internationale outdoormarkt, waar andere Belgische merken als Tribù en Royal Botania de toon zetten. Tachtig procent van onze productie gaat naar het buitenland, vorig jaar exporteerden we naar maar liefst 76 verschillende landen. We werken samen met de Hilton-groep en met Carlton Hotels, en Virgin Voyages, de nieuwe cruiseschipvloot van Richard Branson, vaart uit met onze parasols op het dek. Maar door de pandemie is de hospitality sector (hotels en resorts, red.) als grote afnemer nagenoeg stilgevallen. Corona is een tweesnijdend mes. We zien tegelijk dat de particuliere markt een boost krijgt. Er wordt - al is het wellicht tijdelijk - meer budget gespendeerd aan huis en tuin dan voorheen. En dat geldt niet alleen voor België.'