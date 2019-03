Deze 10 modespelers maken van duurzaamheid een commercieel succes

De winnaars werden gekozen op basis van hun talent om duurzaamheid en commercieel succes met elkaar te verweven. De jury lette op de missie, het businessmodel, de producten, de diensten, de impact, het duurzaamheidsplan en communicatiestrategie.

De bedoeling van de prijs is om meer dan 12000 spelers in de mode-industrie met elkaar in contact te brengen en zo duurzaamheid te stimuleren. In het panel van de juryleden zetelden afgevaardigden van Kering en Farfetch, Vivienne Westwood, Vogue en GQ. De organisatie Common Objective reikt de prijzen virtueel uit, om zo min mogelijk uitstoot te genereren. Zo willen ze ook zelf bijdragen aan meer duurzaamheid in de modesector.

Christopher Raeburn reageert alvast enthousiast. 'Het is een uitdaging geweest, maar door duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen hebben we kunnen bouwen aan een manifest voor verandering. In een nieuw hoofdstuk voor ons merk, werken we toe naar zero waste. In het Raeburn Lab proberen we de keten echt te sluiten', klinkt het.

De tien winnaars:

Stella McCartney

Christopher Raeburn

Bottletop

Osklen

Indigenous

Outland Denim

Mayamiko

Sonica Sarna Design

Ethical Apparel Africa

The Rajlakshmi Cotton Mills