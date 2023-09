Je eigen kledinglabel starten is niet zo eenvoudig in tijden waarin je op sociale media overdonderd wordt door merken. Maar wat als je Instagram nu eens in je eigen voordeel gebruikt? Drie jonge ontwerpers over de kracht van een online gemeenschap.

‘Het zit niet in mijn natuur om veel foto’s van mezelf te posten’

Naast outfits voor artiesten als Pommelien Thijs en Charlotte Adigéry dropt ontwerpster Jasmien Van Loo (28) ook af en toe eigen collecties via haar sociale media.

“De meest creatieve ideeën komen als je stilte en verveling toelaat. Drie jaar geleden ging ik normaal naar Berlijn verhuizen voor een stage, maar door corona ging dat plots niet meer door. Omdat ik intussen al wat geld bij elkaar had gespaard, besloot ik het in de opstart van een eigen label te pompen. Ik herwerkte tweedehandsstukken tot geüpcyclede lingerie en verkocht die via Instagram. Ik had al meer dan een jaar niets gepost en had dus geen bijzonder hoge verwachtingen, maar alles verkocht meteen uit. Hoewel ik niet de meeste volgers heb, zijn ze wel erg loyaal.

Sindsdien lanceer ik nieuwe collecties altijd via mijn sociale media. Voor mijn ontwerpen laat ik me inspireren door herinneringen uit mijn jeugd. Zo kwam er een Furby-collectie en heet mijn laatste drop Be Sweet, een knipoog naar de hartvormige roze snoepjes van vroeger. Bij aankoop krijgen klanten er ook zo’n snoepketting bij die je rond je nek kan dragen als nostalgisch extraatje. Met Instagram en TikTok probeer ik bewust bezig te zijn, want het zit niet in mijn natuur om steeds foto’s en video’s van mezelf te posten.



Het is een veel intiemer contact met je klanten dan via een webshop of winkel: mensen kunnen je rechtstreeks vragen sturen en kunnen het proces achter je ontwerpen volgen. Als ik ’s nachts doorwerk, zal ik dat posten om aan te tonen dat ik alles zelf maak. Dat gebeurt regelmatig, want naast eigen collecties maak ik ook designs op maat voor verschillende artiesten. Nadat ik voor mijn lief Jan, de zanger van Glints, een tracksuit maakte in de kleuren van zijn nieuwe plaat, volgden verschillende andere muzikanten als Charlotte Adigéry, Sylvie Kreusch en Pommelien Thijs. Die combinatie van eigen ontwerpen en werken in opdracht van artiesten vind ik perfect. Het helpt ook enorm voor de visibiliteit van mijn label.

Als de nieuwe collectie aanslaat, overweeg ik om een freelancer of stagiair te zoeken die me kan helpen met het uitwerken van de stukken, die made to order zijn. Mensen hebben me al vaker aangeraden om het naaiwerk uit te besteden, maar ik vind het voorlopig nog veel te leuk om alles zelf te maken.”

Jasmien © Julien Herger

‘Ooit wil ik een eigen collectie, zo eerlijk en ecologisch mogelijk’

Meer dan 300.000 mensen volgen de speelse en kleurrijke creaties van Jordy Arthur Vaesen (28) op Instagram.

“Toen ik op mijn vijftiende een kunstopleiding wilde gaan volgen, verkozen mijn ouders dat ik mijn ASO-opleiding afmaakte. Om toch creatief bezig te kunnen zijn, volgde ik dan maar een avondopleiding naaien. Als kind had ik namelijk altijd gefascineerd gekeken naar mijn moeder die kleren voor mij maakte. In die naaiopleiding was ik de jongste leerling ooit: wekelijks volgde ik er les tussen de zestig- en zeventigjarige vrouwen. (lacht) Toch merkte ik meteen dat ik op de juiste plek zat.

Op mijn Instagrampagina besloot ik gaandeweg mijn werk te tonen. Anderhalf jaar geleden kwam het in een stroomversnelling terecht: een van de reels (video op Instagram, red.) die ik maakte, ging viraal. In twee weken tijd had ik er ineens 50.000 volgers bij, vandaag zijn het er meer dan 300.000. Waarom die video’s zo goed werken? Je ziet hoe een kledingstuk gemaakt wordt, van begin tot einde. Het inspireert mensen, is voor hen misschien de aanzet om zelf aan de slag te gaan. Voor mij was het een manier om het vakmanschap te tonen dat achter mode schuilgaat. Het is ook daarom dat ik bezig ben met de opstart van JA Academy, een onlinecursus waarmee ik ontwerpen toegankelijk wil maken. Hoe begin je eraan?

Jordy © Julien Herger

Sociale media zijn voor mij voorlopig de ideale manier om te experimenteren met mode en uit te zoeken welke richting ik uit wil als designer. Ik kan er mijn stem laten horen. Ooit wil ik mijn eigen collecties maken, maar ik vind het belangrijk om te zien dat dat eerlijk kan, en zo ecologisch mogelijk. Voorlopig verkoop ik dus enkel af en toe de unieke stukken die ik maakte in mijn reels. Door andere samenwerkingen aan te gaan, zorg ik voor financiële ademruimte om verder onderzoek te kunnen doen.

Onlangs mocht ik zo voor Merol een outfit maken voor haar optreden op Rock Werchter. Ook zij was puur via Instagram bij mij uitgekomen. Alles wat ik tot nu toe bereikt heb als designer, is dankzij sociale media. Ik woon in Houthalen-Helchteren, een Limburgs dorp waar ik niemand uit de sector tegenkom. Online ligt de wereld aan je voeten.”



‘Je moet niet aan marketing doen, wees gewoon jezelf‘

De Nederlandse Sky Verbeek (32) ruilde haar carrière in de filmsector in voor haar kinderdroom: een eigen kledinglabel, dat ze voornamelijk via Instagram aan de man brengt.

“Van opleiding ben ik eigenlijk filmproducent. Na mijn studies in Brussel en New York zou ik in Nederland een nieuw project opstarten voor Warner Bros., maar toen kwam de pandemie. Omdat het project opgeschoven werd, besloot ik om mijn naaimachine opnieuw boven te halen en mijn eigen ontwerpen te maken.

Enkele maanden nadat ik met Sky.Starsigns gestart was, kocht een influencer een top van mij. Toen ging de bal echt aan het rollen. Op een dag tijd had ik plots zestig bestellingen en moest ik op zoek gaan naar de juiste stof – ik werk namelijk altijd met deadstockmaterialen. Sindsdien ben ik beter voorbereid op dergelijke situaties. (lacht) In het begin heb ik wel enkele video’s bekeken over hoe je aan marketing doet op Instagram, maar ik ondervond algauw dat je gewoon jezelf moet zijn. Mensen volgen je uiteindelijk in de eerste plaats omdat ze je ontwerpen mooi vinden. Via YouTube toon ik wel in verschillende vlogs mijn creatief werkproces.

Sky © Julien Herger

Onlangs lanceerde ik mijn eerste echte collectie vanuit mijn atelier in Amsterdam met de hulp van verschillende stagiairs. Ik had zin om mezelf uit te dagen en na te denken over een samenhangende lijn met volledige looks. Omdat ik het zou missen om nieuwe ontwerpen te tekenen, blijf ik intussen wel nieuwe, meer draagbare stukken lanceren die passen in datzelfde universum van de collectie.

Omdat alles telkens in kleine oplages van maximaal drie exemplaren gemaakt wordt, geeft het me als ontwerper de ruimte om steeds creatief bezig te blijven. Dat zou zonder de snelheid van Instagram niet mogelijk zijn. Mijn droom is om zo verschillende ateliers te openen waar ik andere ontwerpers wil inspireren en de kans geef om de markt te ontdekken. Intussen sta ik ook open voor fysieke boetieks die stukken van mij willen aanbieden. Dat had ik vorig jaar nog niet durven te dromen, toen naaide ik alles nog zelf.”