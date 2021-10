Op 28 oktober lanceert het Japanse streetwearlabel White Mountaineering samen met Uniqlo een outdoorcollectie voor het hele gezin.

Wat is jouw visie op het maken van kleren?

Yosuke Aizawa, White Mountaineering: 'Ik vertrek steeds van het idee dat mensen 'bewegen', ook als ze bijvoorbeeld op een stoel zitten. Kleren waarin ik me moeilijk kan bewegen of die me een gestrest gevoel geven, zijn niet wat ik zoek. Iets dat er alleen maar cool uitziet, is voor mij niet echt mode. De nadruk moet liggen op kleding waarvan je vergeet dat je ze draagt. Bij het ontwerpen heb ik nagedacht over manieren om de spanning rond de mouwen en schouders te verminderen.'

© GF

Wat is de blikvanger van de collectie voor Uniqlo?

'De Hybrid Down Jacket met waterdichte ritszakken op de borst. Dat zou Uniqlo niet snel doen, maar het is wel typisch voor de stijl van White Mountaineering. We wilden met dit ontwerp de middenweg bewandelen tussen stijl en comfort: de jas moest zo warm en draagbaar mogelijk zijn, zonder te 'outdoorachtig' te worden. Daarom hebben we er ook militaire elementen in verwerkt.'

Waar komt je liefde voor de natuur vandaan?

'Van mijn vader. Tijdens het weekend gingen we vissen en kamperen, op weg naar huis luisterden we naar de countrymuziek waar hij van hield. Ik heb meer herinneringen aan de uitstappen met mijn vader dan aan die met vrienden. Het heeft me gevormd tot wie ik vandaag ben.'

Wedstrijd Win 1 van de 5 shoppingvouchers t.w.v. 200 euro* en shop de nieuwe collectie van Uniqlo x White Mountaineering. Meedoen kan tot en met 2 november via knackweekend.be/uniqlo. (*Door de winnaar persoonlijk en in 1 keer te spenderen in een van de vier Uniqlo-winkels in België, op basis van de op dat moment beschikbare voorraad in de winkel. Met elke winnaar wordt afgesproken wanneer hij/zij langskomt in de winkel.)

Wat is jouw visie op het maken van kleren? Yosuke Aizawa, White Mountaineering: 'Ik vertrek steeds van het idee dat mensen 'bewegen', ook als ze bijvoorbeeld op een stoel zitten. Kleren waarin ik me moeilijk kan bewegen of die me een gestrest gevoel geven, zijn niet wat ik zoek. Iets dat er alleen maar cool uitziet, is voor mij niet echt mode. De nadruk moet liggen op kleding waarvan je vergeet dat je ze draagt. Bij het ontwerpen heb ik nagedacht over manieren om de spanning rond de mouwen en schouders te verminderen.' Wat is de blikvanger van de collectie voor Uniqlo? 'De Hybrid Down Jacket met waterdichte ritszakken op de borst. Dat zou Uniqlo niet snel doen, maar het is wel typisch voor de stijl van White Mountaineering. We wilden met dit ontwerp de middenweg bewandelen tussen stijl en comfort: de jas moest zo warm en draagbaar mogelijk zijn, zonder te 'outdoorachtig' te worden. Daarom hebben we er ook militaire elementen in verwerkt.' Waar komt je liefde voor de natuur vandaan? 'Van mijn vader. Tijdens het weekend gingen we vissen en kamperen, op weg naar huis luisterden we naar de countrymuziek waar hij van hield. Ik heb meer herinneringen aan de uitstappen met mijn vader dan aan die met vrienden. Het heeft me gevormd tot wie ik vandaag ben.'