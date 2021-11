Van 15 tot en met 21 november vinden in Antwerpen de Designer Sales plaats. Tal van grote, Belgische ontwerpers verkopen er hun vorige collecties tegen sterk gereduceerde prijzen. Vier namen om alvast te noteren.

Een blazer en broek bij Stephan Schneider, een top bij Dries Van Noten en op z'n minst twee truien bij Christian Wijnants. Ik shopte de afgelopen jaren een aanzienlijk deel van mijn kleerkast bijeen tijdens de Designer Sales in Antwerpen. Mijn liefde voor Belgische mode is namelijk groter dan mijn portemonnee.Wat wordt er zoal verkocht? Stock- en stofoverschotten van vorige collecties. Nieuwe stukken dus, alleen niet van dit seizoen. De collecties die nu verkocht worden zijn van vorige winter of ouder. Af en toe kun je ook een prototype op de kop tikken of een pièce unique dat niet in productie is gegaan. En dat tegen interessante prijzen, met kortingen die kunnen oplopen tot zeventig procent. Tweedehandswinkels Rosier 41 en Labels Inc. nemen ook deel. Daar shop je uiteraard pre-owned kleding.Dit seizoen nemen in Antwerpen een dertigtal ontwerpers en merken deel aan de Designer Sales. Ik heb elk seizoen een vast lijstje met adressen waar ik wil langsgaan. Maar voor wie niet goed weet waar te beginnen, pikken we er ter inspiratie alvast enkele opvallende namen uit.Wie? Belgisch kledingmerk voor meisjes van acht tot achttien. Vijf jaar geleden opgericht door twee vrouwen met elk meer dan twintig jaar ervaring in de mode, maar vandaag bijgestaan door een team van 'Indee-girls', jonge vrouwen van 13 tot 25 jaar, die weten wat tieners willen. Wat? Kleren voor independent young women, vandaar de merknaam, die durven te experimenteren met mode. Felle kleuren, grafische prints en een mix van glam chic en sporty kenmerken de collecties. Tijdens de Sales zullen winter '19 en '20 verkocht worden, maar ook samples en een stuk van de voorbije zomercollectie. Waarom? Het is de eerste keer dat Indee deelneemt aan de Designer Sales en ook een van de enige adressen waar je leuke kleren voor tieners op de kop kunt tikken. Alles is bovendien geproduceerd in Europa. indeecollection.com Wie? Heeft deze man nog een voorstelling nodig? Misschien wel de bekendste ontwerper van België, en dat al 35 jaar. Voor de deuren van zijn stocksale is het steevast aanschuiven om binnen te raken, zeker de eerste dagen. Wat? De wintercollectie van vorig jaar stond in het teken van 'nachtelijke glamour', met dressed-to-kill looks geïnspireerd op de feestgangers van de jaren zeventig en tachtig. Denk: rijkelijke stoffen als velours en lurex, edelsteenkleuren, struisvogelveren en pailletten. Waarom? Er is een reden waarom hij al jaren aan de top staat: zijn onnavolgbare kunstzinnige blik, zijn innovatieve coupes en dwingend kleurgebruik onderscheiden hem van de rest. Ook mannen hebben hier bovendien een ruime keuze. Tip: wie schoenen wil en een courante maat heeft, gaat op de eerste dag best 's ochtends aanschuiven. driesvannoten.com Wie? Franken werkte in het atelier van Ann Demeulemeester en Haider Ackermann, tot ze in 2014 besloot haar eigen label te starten. Haar signatuur: klassiek met een twist. Franken kiest resoluut voor een duurzame aanpak, zowel in haar stoffenkeuze als qua collectiesysteem. Wat? Kleding uit de archiefcollectie van minstens enkele seizoenen oud. Het gaat telkens om een model, stof of kleur die niet meer verdergezet wordt in de huidige ontwerpen. Stukken uit de beginjaren van Toos Franken worden deze keer uitzonderlijk verkocht tegen 'weggeefprijzen'. Waarom? Kleren zijn geen wegwerpproducten, meent Franken. Dat is ook de reden waarom ze niet aan de solden meedoet. Dat je een stuk uit haar collectie tegen verminderde prijs kunt kopen, is dus een buitenkans. Haar kleren zijn tijdloos, ze hangen ook meer dan één seizoen in de winkel, en dat maakt deze sale zo interessant. Je aankoop is nooit passé. toosfranken.com Wie? Ontwerpster Ellen Verbeek maakt al meer dan twintig jaar schoenen in het mekka van de artisanale schoenenindustrie, Le Marche in Italië. Vorig jaar verhuisde ze zelfs naar daar, voor het licht en om haar productie nog beter op te volgen. Wat? Stockoverschotten van vorige seizoenen, winter en zomer. Hoe ouder de schoen, hoe meer korting. Aangezien Verbeek op dit moment geen verkooppunt heeft in Antwerpen, zal ze er ook haar huidige wintercollectie handtassen en schoenen verkopen, zonder korting uiteraard. Waarom? Nergens is de kwaliteit zo goed als in Le Marche. Ervaren vakmensen weten er haar architecturale ideeën om te zetten in moderne, draagbare schoenen. Verbeek deelt bovendien een locatie met Tim Van Steenbergen, zo kun je meteen een hele outfit scoren. ellenverbeek.com