De Designer Days zijn in aantocht. Dit is het ideale moment om unieke designerstuks te scoren aan zachtere prijzen. Waar wij zeker langsgaan ontdek je hier. Een tipje van de sluier: de keuze van de redactie kleurt Belgisch.

Tussen 7 en 12 mei vinden de Knack Weekend Designer Days plaats. Bekende ontwerpers verkopen die week kledingoverschotten aan interessante prijzen. Een kolfje naar onze hand. Welke stops mogen niet op onze tocht ontbreken?

De favoriete stops van Ruth Goossens, Hoofdredactrice Knack Weekend

Anne Kurris - Kattenberg 48, 2140 Borgerhout

Wie? Ontwerpster Anne Kurris maakte twintig jaar lang de mooiste kinderkleding ter wereld. Ze tekende prinsessenjurken met een stevige dosis rock'n roll, creëerde sweaters en T-shirts met gekke en stoere prints en verzon breiwerk in de meest fantastische kleuren.

Waarom zeker langsgaan? Het is een van de allerlaatste stockverkopen van Anne Kurris. Na meer dan twintig jaar stopt ze nu echt definitief. Zo goed als de laatste kans dus om nog enkele van haar geweldige stoffen of stuks uit vorige collecties op de kop te tikken. Alles moet weg, er zijn dus koopjes te doen. Zowel voor meisjes als jongens van 4 tot 18 jaar.

Wat ik op de kop wil tikken? Voor grootdistributie labels de markt overspoelden, was Belgische kindermode jarenlang de absolute wereldtop. Geen brave jurken in obligaat roze of klassiek blauw voor jongens, maar wel te gekke ontwerpen vol fantasie. Anne Kurris was veruit mijn favoriete designer. Het grootste deel van mijn dochter haar kledingkast was er mee gevuld. Ze is er inmiddels uitgegroeid, maar ik spring nog even binnen voor een sweater of T-shirt. Altijd een goed cadeautje voor verwende kindjes die al het speelgoed van de wereld al hebben.

Anne Kurris © GF

Christian Wijnants - Italiëlei 215, 2000 Antwerpen

Wie? Designer Christian Wijnants is niet alleen een bijzonder sympathiek, hij is ook een van mijn favoriete designers. Hij is ijzersterk in breiwerk, maar zijn collectie groeide afgelopen jaren uit tot een volwaardige collectie. Prints en vooral een mix daarvan zijn steeds vaker de eyecatchers van zijn collectie.

Waarom zeker langsgaan? Christian Wijnants maakt kleding waar je je als vrouw goed in voelt, elegant en comfortabel tegelijkertijd. Wie gek is op kleur is hier zeker aan het juiste adres voor jurken en tops in originele en mooie prints. Ook het breiwerk is prachtig, bijzonder gesofisticeerd en sterk van snit.

Wat ik op de kop wil tikken? Er hangen stuks van verschillende collecties, maar er is het meeste kans om een topstuk uit de zomercollectie 2018 te scoren. De lavendelkleurige bloemenprint met zilverlamé is mijn favoriet. Er is de jas en er zijn verschillende tops, welk stuk het wordt heb ik nog niet beslist. Ook de T-shirt met het opschrift 'liefde' of 'vergeving' in het Perzisch kan me bekoren. Positieve vibes en tegen verzuring: ideaal voor een mooie zomer.

Christian Wijnants © GF

De favoriete stops van Ellen De Wolf, moderedactrice Knack Weekend

Stephan Schneider - Oude Koornmarkt 58, 2000 Antwerpen

Wie? Stephan Schneider, geboren in Duitsland, studeerde af aan de Modeacademie van Antwerpen in 1994. Twee jaar later begon hij er een winkel. Zijn kleren, voor mannen en vrouwen, zijn fris en down-to-earth. Het alledaagse leven is zijn voornaamste inspiratiebron.

Waarom zeker langsgaan? Het zijn tijdloze en draagbare stukken waar je veel en lang plezier aan zal beleven. Ik heb onder andere een winterjas van Stephan Schneider die al jaren meegaat, ik heel vaak aandoe en die er nog steeds als nieuw uitziet.

Wat ik op de kop wil tikken? Een oversized, zachtroze jurk met knopen op de rug. En een witte, fijn gebreide trui met franjes in de zijde. Dat soort onverwachte details maken een stuk toch interessanter.

Stephan Schneider © GF

Six Hugs & Rock 'n Roll - Bolwerkstraat 24, 2018 Antwerpen

Wie? Six Hugs & Rock 'n Roll is een Belgisch kindermerk (tot veertien jaar) dat bekend staat voor zijn baggy broeken, T-shirts met stoere, grafische prints en comfortabele sweaters. Zelf omschrijven ze het als 'de kindvriendelijke versie van sex, drugs and rock 'n roll'. Het merk werkt bovendien alleen samen met leveranciers die het GOTS-label hebben ontvangen, wat garant staat voor een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie.

Waarom zeker langsgaan? De kwaliteit is fantastisch. Zonder overdrijven. En de stoffen zijn superzacht. Ik probeer voor mijn kinderen zo veel mogelijk Belgische mode te kopen, maar aangezien ze om de paar maanden nieuwe kleren nodig hebben, is dat niet altijd mogelijk. Ik hou daarom stockverkopen als deze altijd goed in de gaten. De meeste stuks zijn trouwens uniseks en kunnen dus perfect door mijn zoon én dochter gedragen worden.

Wat ik op de kop wil tikken? In de zomercollectie uit 2018 zit een leuke set met oxo-print die ik hoop te vinden. En van de voorbije wintercollectie wil ik zeker het shirt met de Andy Warholl-banaan scoren.

Six Hugs & Rock 'n Roll © GF

De favoriete stops van Lotte Philipsen, redactrice Knack Weekend online

Façon Jacmin - Kammenstraat 58,2000 Antwerpen

Wie? In 2016 bundelden de Belgische tweelingzussen Alexandra en Ségolène Jacmin hun krachten om samen een denimmerk op te starten. Façon Jacmin biedt moderne stuks voor vrouwen, allemaal uit Japanse denim vervaardigd. Alexandra zit achter de tekentafel en Ségolène is het zakelijke brein.

Waarom zeker langsgaan? De duurzaamheid van Japanse denim zorgt voor een hoogwaardige kwaliteit. Stuks van Façon Jacmin zijn dus een goede investering tijdens de Designer Days omdat je er nog jarenlang plezier van zult hebben. Denim is bovendien tijdloos en zal dus na al die jaren in je garderobe even modern blijven aanvoelen. Dat de stuks op een eerlijke manier worden geproduceerd door denimspecialisten in Europa is zeker ook een pluspunt.

Wat ik op de kop wil tikken? Doe mij maar de Blue Velvet Dita Dress of de Dolores-jurk. Een groot deel van de Blue Velvet-collectie zal beschikbaar zijn.

Façon Jacmin © GF

Eline Van Ree - Driekoningenstraat 20, 2600 Berchem

Wie? Eline Van Ree vond de durf en inspiratie om haar eigen modelabel op te richten toen ze in Barcelona woonde. De jonge Belgische ontwerpster kwam terecht in de zuiderse stad tijdens een stage in interieurvormgeving. Ze bleef er zes jaar plakken en startte er haar eigen merk. Ondertussen woont en werkt Eline Van Ree in Antwerpen, maar de zuiderse invloeden voel je nog steeds in haar collecties.

Waarom zeker langsgaan? Slowfashion met gedurfde kleuren en prints: ideaal voor wie een stuk van een jonge designer in huis wil halen waar pit in zit.

Wat ik op de kop wil tikken? Een hemd uit de Maya-collectie kan me bekoren. Perfect om een rok of jeans, twee van mijn favoriete dagelijkse kledingstukken, wat extra cachet te geven. Er hangen voornamelijk katoenen en linnen items, handig voor de zomer die in aantocht is.

Eline Van Ree © GF

Helder - Hessenplein 2, 2000 Antwerpen

Wie? De Belgisch-Roemeense Ramona Stoïca richtte haar high-end duurzame merk op in 2016. Met respect voor mens en milieu ontwerpt ze mooie, tijdloze stuks met boeiende snits en prints. De ontwerpster kiest voor biologische stoffen of werkt volgens het principe van upcycling. Voor haar eerlijke productie rekent ze op Belgisch vakmanschap. Dit merk bewijst dat tijdloze, duurzame stuks allesbehalve saai en eentonig zijn.

Waarom zeker langsgaan? Een unieke kans voor wie een duurzame garderobe wil, maar niet het budget om altijd te kiezen voor designerstuks die milieuvriendelijk geproduceerd worden.

Wat ik op de kop wil tikken? Een jurk uit de Midnight Gardens-collectie zou een mooie aanwinst zijn voor mijn duurzame kledingkast. Dat ik de stuks van Helder zowel op kantoor als op restaurant of een gekleder feestje kan dragen vind ik een extra reden om een investering te doen in een kledingstuk van dit label.

Helder © GF

Toos Franken - Nationalestraat 25, 2000 Antwerpen

Wie?De Kempense Toos Franken startte haar minimalistische vrouwenlabel in 2014 en zweert bij haar filosofie van duurzame slowfashion. De ontwerpster focust op minimalistische vrouwenkleding en inspiratie vindt ze in de wereld van de kunst en het dagdagelijks leven. Je kunt ook bij haart terecht voor een unieke bruidsjurk. Sinds kort heeft ze ook haar eigen flagship store in de Nationalestraat.

Waarom zeker langsgaan? Bij Toos Franken vind je minimalistische stuks, die toch altijd een speciale toets hebben: extra ritsen, bijzondere stoffen, boeiende snits. Een boeiende stem in de Belgische mode.

Wat ik op de kop wil tikken? Toos Franken verkoopt stuks uit de voorbije drie collecties, voornamelijk mantels, hemdjes en jurken. Het wordt moeilijk kiezen, dus ik zal gaan voor een stuk waarvan zowel de stof, snit als kleur me bekoren.

Toos Franken © GF