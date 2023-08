Den Haag of Parijs? 3 nieuwe mode-expo’s die een citytrip waard zijn

Drie gloednieuwe mode-expo’s die een citytripje waard zijn.

1—God save the fashion

2022 was een moeilijk jaar voor de Britten. Naast hun Queen verloren ze ook hun fashion queen Vivienne Westwood. In de nieuwe expo Royals & Rebels brengt Kunstmuseum Den Haag niet alleen een eerbetoon aan wijlen Westwood, maar ook aan de vele Britse topdesigners die ervoor zorgden dat hun land niet vergeten zou worden in de modeannalen. Van Alexander McQueen tot Stella McCartney, van de punkers tot het kostschooluniform en de kleerkast van de Royal Family: de Britse modegeschiedenis is er een van traditie en rebellie.

Van 9 september tot 7 januari, kunstmuseum.nl

© NICK KNIGHT / TRUNKARCHIVE.COM

2—Voor Coco

Ze wordt beschouwd als een van de invloedrijkste couturiers uit de geschiedenis en vijftig jaar na haar overlijden staat haar familienaam nog steeds synoniem voor kwaliteit en klasse: met Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto zet het Londense V&A de iconische Franse ontwerpster maar wat graag nog eens in de schijnwerpers. Aan de hand van meer dan 180 looks, compleet met accessoires en juwelen, toont het museum de evolutie van het huis Chanel tussen de oprichting ervan in 1910 tot Gabrielles dood in 1971.

Van 16 september tot 25 februari, vam.ac.uk

Dorothy + Little Bara dressed as a priest, beeld van modefotograaf William Klein uit 1960 voor Vogue. © 1960 William Klein

3—Couturier-verzamelaar

Tien jaar na een grote retrospectieve over het werk van wijlen Azzedine Alaïa richt het Parijse Palais Galliera zich in een nieuwe expo op het uitgebreide modearchief dat de couturier tijdens zijn leven verzamelde. In 1968 trapte hij zijn verzameling af met enkele items van Balenciaga, toen die onverwachts de deuren van zijn haute-couturestudio sloot. Doorheen de jaren sprokkelde Alaïa meer dan 20.000 stukken bij elkaar, van Elsa Schiaparelli en Christian Dior tot Thierry Mugler en Yohji Yamamoto.

Van 27 september tot 21 januari, palaisgalliera.paris.fr