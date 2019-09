Creatief directeur Demna Gvasalia trekt de deur achter zich dicht bij Vetements, het populaire streetwearlabel dat hij samen met Guram Gvasalia uit de grond stampte in 2014. Dat meldt het gerenommeerde modemagazine WWD op basis van een statement van het merk.

'Wat Demna heeft bereikt de afgelopen jaren is een belangrijk hoofdstuk in het verhaal van Vetements. We zijn Demna erg dankbaar voor zijn bijdrage aan het momentum van het modehuis', aldus Guram Gvasalia in het persbericht. De reden van zijn vertrekt wordt niet gemeld, wel zou de ontwerper zich 'op andere projecten wil concentreren'. Demna Gvasalia is ook creatief directeur bij Balenciaga.

'Ik startte Vetements omdat ik genoeg had van mode. Tegen alle verwachting in veranderde mode na de oprichting van Vetements', verklaart Demna Gvasalia zelf. 'Ik heb het gevoel dat ik mijn missie heb volbracht als conceptualist en design innovator bij dit bijzondere merk. Vetements is volwassen geworden. Het is een bedrijf geworden die het creatieve erfgoed kan inzetten om een nieuw hoofdstuk te schrijven.'

Vetements werd opgericht als ontwerpcollectief en zette al snel streetwear op de kaart. Het werkte onder andere samen met Comme des Garçons, Eastpak, Hanes, Levi's, Manolo Blahnik en Brioni voor het couture debuut in juni 2016.