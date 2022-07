De trend van deze zomer: la vie en rose met Barbiecore

Hoewel de film pas volgende zomer in de zalen speelt, heeft Greta Gerwigs verfilming van Barbie nu al een impact op de mode. Klaar voor een pink party in Barbiecore outfit?

De eerste beelden van Margot Robbie als Barbie en Ryan Gosling als Ken werden zowel enthousiast als wantrouwig onthaald. Het is een bijzonder zicht: topacteurs met geblondeerde coupe, roze accessoires en neon outfit. Hoewel de meeste mensen de filmkeuzes van Gosling en Robbie gewoonlijk niet in twijfel trekken, doemt toch de vraag op wat hier de bedoeling van is. Het antwoord zal pas volgende zomer onthuld worden, wanneer de film van Greta Gerwig in de cinemazalen wordt vertoond, maar de Barbiecore-trend is inmiddels al niet meer te stoppen.

Margot Robbie Op de set van ‘Barbie’ © Getty

Zelfs voor er beeldmateriaal van ‘Barbie’ gedeeld werd, zorgden de capsulecollecties ‘Pink’ en ‘Pink 2’ van het Franse merk Jacquemus en de Valentino ‘Pink PP’ collectie al voor extra veel felroze op de rode loper en in het straatbeeld. Jeremy Scott was zelfs nog vroeger, met z’n bubblegumroze zomercollectie voor Moschino in 2015. Voeg daar knaldrang na de lockdowns en nood aan nostalgische kleuren omwille van angstaanjagende nieuwsberichten aan toe en je zit met een heuse trend.

Wanneer we in afwachting van een officiële trailer YouTube openklikken om Ryan Gosling en Margot Robbie te zien rolschaatsen in eighties-tenue, is de eerste video die opduikt – nog zonder een zoekterm in te geven – een optreden van St. Vincent tijdens Glastonbury. Niets aan de hand zou je denken, tot de outfit van zangeres Annie Clark in beeld komt: een roze pakje met hoge witte laarzen. Haar lokken? Platinablond. Het is alsof het videoplatform voelt dat we op zoek zijn naar Barbiecore content.

St. Vincent © Getty

Barbiecore, is net zoals cottagecore of normcore, een esthetische stijl die volledig rond één thema draait en vaak tot wasdom komt op sociale media. Core in het Engels betekent kern, het woord dat ervoor staat moet je dus beschouwen als de kern van de esthetiek. In dit geval is de bron het Barbie-universum.

Complexe materie

Enerzijds is Barbie, de plastic pop van Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel, al sinds haar geboorte in 1959 een rolmodel en een stijlicoon. Anderzijds kreeg Barbies iconische status wel wat klappen vanuit feministische hoek. De onrealistische lichaamsverhoudingen en het gebrek aan diversiteit in het aanbod zorgden voor – terechte – kritiek. Hoe Barbie haar wespentaille onderhoudt? Volgens het dieetadvies uit een Barbieboekje, dat als accessoire in de doos zat in 1965: ‘Niet eten’. Humoristisch bedoeld of niet, behoorlijk wansmakelijk om aan opgroeiende kinderen cadeau te doen.

In 1968 kreeg Barbie een zwarte vriendin, Christie – wellicht een PR-stunt om de racismeclaims de kop in te drukken. Pas in 2016, na tegenvallende cijfers en steeds luider wordende commentaar, bracht Mattel een Barbie met rondingen op de markt. Sindsdien heeft het bedrijf meer aandacht voor diversiteit en steeg ook de populariteit van de pop opnieuw. Life in plastic, once again fantastic.

Model Ashley Graham met haar eigen Barbiepop (2016) © Getty

‘You Can Be Anything’, de slogan van Barbie, stamt af van het oorspronkelijke doel van bedenkster Ruth Handler. De zakenvrouw zag dat haar dochter Barbara bitter weinig interesse toonde in babypoppen en wilde een pop kunnen aanbieden die eruitzag als een volwassen vrouw – inclusief borsten. ‘Barbie representeerde het feit dat een vrouw keuzes heeft,’ aldus Handler. Op de teller staan intussen al meer dan tweehonderd jobs voor Barbie, waaronder dokter, astronaut en computerprogrammeur. De pop was dus nooit bedoeld als veruiterlijking van een trophy wife met de looks van een bimbo, maar als een zelfstandige vrouw die fun, fashion en haar eigen geld verdienen combineert. Een soort westers kapitalistisch droombeeld dus.

Blond haar, blauwe ogen, een voorliefde voor alles wat roze is en blinkt: Hollywood heeft erg z’n best gedaan om dit vrouwbeeld te vereenzelvigen met domheid. Intussen weten we wel beter. Hoe een vrouw eruitziet heeft niets te maken met haar herseninhoud, toch? Jeugdige prinsessen zijn niet altijd onschuldig en hulpeloos en oudere, grijze vrouwen niet steevast de boze heks. Barbieroze werd inmiddels ook gereclaimd door feministen. Denk maar aan de roze Pussy Hats die sinds 2017 tijdens Vrouwenmarsen wereldwijd gedragen worden.

Een activist in een Pussy Hat – Getty Images

Toch blijft het een moeilijke relatie: uiterlijk vertoon, vrouwenrechten en inclusiviteit. Hoe kunnen we er immers zeker van zijn dat de patriarchale machten die schoonheidsidealen opdringen aan vrouwen de maatschappij niet meer in hun greep hebben? Is het vrouwonvriendelijk om ervan uit te gaan dat vrouwen die cosmetische ingrepen ondergaan onderhevig zijn aan die patriarchale invloed? Waar eindigt maatschappelijke druk en begint de vrije wil? Kunnen we stereotypes ontmantelen door er ons eigen ding mee te doen? Waarom is sleutelen aan het uiterlijk empowering voor de een, maar een teken van onwerwerping voor de ander? Een discussie waar we nog niet meteen het eindvonnis over kunnen uitspreken.

Come on Barbie, let’s go party

In 2019 werd de beroemde blonde pop zestig, wat voor heel wat aandacht zorgde. Deze verjaardag is ook de reden voor de verfilming, die na enkele omzwervingen in handen kwam van Greta Gerwig. De roze jurken, spandex-broekjes en jeanvestjes in de film worden verzorgd door Jacqueline Durran, een Oscarwinnende kostuumontwerpster, die al samenwerkte met Gerwig voor ‘Little Women’.

Pinterest liet weten dat er een stijging van 75 procent werd genoteerd in de zoekopdracht naar ‘Barbie outfit’ en data van de betaalapp Klarna toont aan dat roze minijurken 970 procent en roze badpakken 682 procent vaker werden aangekocht. Op TikTok staan er 12.5 miljoen views op naam van #Barbiecore.

Lizzo © Getty

Beroemdheden zoals Kim Kardashian, Billy Porter, Anne Hathaway, Florence Pugh, Lizzo, Dua Lipa, Zendaya, Lil Nas X, Megan Fox en Rosalia werden recent gespot in roze Barbiecore outfits, die enthousiast gekopieerd worden door fans wereldwijd. Aangezien de verfilming pas in juli 2023 in de filmzaal verwacht wordt, zit het er dik in dat ook volgende zomer Barbiecore nog hoge toppen zal scheren.

Heb jij het niet zo voor roze, nauw aansluitende jurken en eighties neonprints? Geen zorgen, de andere zomertrend die overheerst is het totaal tegenovergestelde van Barbiecore. Op TikTok kreeg de look de naam ‘Coastal grandmother’, waarbij je moet denken aan een rijke oma in haar villa aan zee. De stijl staat voor minimalistische elegantie. En neen, je hoeft er niet gepensioneerd voor te zijn. Losse linnen kledingstukken, van kop tot teen in het wit, een rieten hoed, Bretoense strepen en comfortabel schoeisel: alles aan deze look schreeuwt ‘chillen in de zon’.