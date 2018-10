Je kan niet meer om de nood naar duurzaam ondernemen heen. Daarvoor zorgt onder andere het steeds groeiende aantal verhalen over hoe slecht onze wereld eraan toe is. Het recept voor plastic soup is niemand nog onbekend en we weten allemaal dat er niet veel nodig is om onze aarde een graad op te warmen.

Zelfs onze kleding ontsnapt er niet aan. We lezen rampverhalen over ingestorte fabrieken, slechte werkomstandigheden, kinderarbeid en het gevaar van de chemicaliën die we rechtstreeks in onze huid laten trekken bij het dragen van ons favoriete stuk. We krijgen cijfers op ons afgevuurd die aantonen dat de mode-industrie wereldwijd bij de slechtsten van de klas behoort wat betreft vervuiling en waterverbruik. En dan hebben we het nog niet over het almaar stijgende tempo waarin we kleding maken, dragen en weer afdanken of laten opstapelen. Wij Belgen zouden zelfs recordhouder zijn op het gebied van het aantal kledingstukken dat ongedragen in de kast blijft hangen.

Het valt op dat er vandaag steeds meer aandacht is voor deze thema's, zowel in de pers, als aan de koffiemachine tot zelfs in het politieke debat. Maar geef nu eens eerlijk toe: hoe vaak hebben die berichten of gesprekken je al achtergelaten met een positief en energiek gevoel? Hoe vaak heb je na zo'n gesprek gedacht 'yes, let's do this!'?

Delen De term 'duurzaam ondernemen' klinkt zo breed dat er geen beginnen aan lijkt, maar niets is minder waar.

Ik denk dat ik het antwoord op die vraag weet en dat het niet erg positief is. Het is fantastisch dat er meer en meer vragen rijzen, maar de antwoorden daarop zijn nog te vaak van demotiverende aard. Dat zou best wel eens veel te maken kunnen hebben met de manier waarop we problemen benoemen én proberen op te lossen. Meestal praten we in termen van 'minder dit doen' en 'niet meer dat doen'. Om het milieu een handje te helpen, prediken sommige mensen bijvoorbeeld om minder de auto te nemen en geen vlees meer te eten. En dat terwijl het toch veel beter klinkt om meer heerlijke fietstochten te kunnen maken of af en toe te genieten van een lekkere Griekse salade.

Stap voor stap

Zo staan traditionele modebedrijven, die al decennialang volgens dezelfde vaste werkwijze draaien, vandaag voor een hele uitdaging. Om klaar te zijn voor de wereld van morgen, moeten ze iets veranderen, maar hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? De term 'duurzaam ondernemen' lijkt vaak zo breed en vaag dat er geen beginnen aan lijkt te zijn, maar niets is minder waar. Een goed planner weet dat elk groot einddoel best opgedeeld wordt in kleinere doelstellingen. Die kleinere doelstellingen knip je vervolgens op in behapbare acties en taken. Ook bij het opstellen van een duurzaamheidsplan hanteren we die simpele regels. 'Stap voor stap' is het sleutelbegrip. Behapbaar, realistisch én positief geformuleerd.

Voor de consument geldt hetzelfde verhaal. We krijgen een overvloed aan informatie waardoor we soms gewoonweg niet meer weten wat nu wél of niet 'goed' of 'slecht' is. Dat je beter geen vijf kledingstukken laat overvliegen van de andere kant van de wereld om er dan vier weer terug te sturen, en die hele weg opnieuw afgelegd moet worden, is logisch. Maar weet je ook of je best een tweedehands shirt koopt, dan wel een nieuw bio katoenen stuk van een eerlijk merk? Of is het nog slimmer om te investeren in een handgemaakt tijdloos item dat uit kwalitatieve natuurlijke materialen bestaat? Misschien is dat niet iets om je te laten 'blokkeren' en is het eerder kwestie van al te ondernemen wat je weet en pas daarna uit te zoeken waar je je nog vragen bij stelt. Stap voor stap.

Delen 'We hebben nood aan een andere, meer positieve blik op de uitdagingen waar we voor staan'

We laten ons vaak overspoelen door de tsunami van slecht nieuws en vergeten daardoor soms te kijken naar de mooie kant van het verhaal. In een wereld van 'minder' en 'niet meer' en in een tijd van kritiek, zware opinies en negatieve meningen mag je de stappen die we wél al zetten niet vergeten. Als consument én als onderneming. Uiteraard is het belangrijk om te berichten over de lelijke kant van de mode, maar dat is het ook om ook mooie verhalen en kleine overwinningen te vieren. We hebben nood aan een andere, meer positieve blik op de uitdagingen waar we voor staan.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar start-ups als HNST, een label dat zoekt naar innovaties om een circulaire jeans te maken, en naar een merk als Kioko Kids, dat leven blaast in de wereld van duurzame kinderkleding. Of naar het nieuwe yogalabel PlayPauze, dat focust op een zo lokaal en eerlijk mogelijke productie. Het label 42I54 sleepte recent dan nog de Belgian Fashion Award voor 'Emerging Talent of the Year' in de wacht.

Starters en gevestigde waarden

Jong bloed en ambitieuze plannen zorgen voor een nieuwe wind in modeland, maar ook de gevestigde waarden in de industrie zetten stappen vooruit en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Een familiebedrijf als caroline biss, dat al sinds 1963 meedraait, heeft nu een actieplan klaarliggen om de komende jaren gradueel te verduurzamen. e5 mode zoekt actief naar een adaptatie van hun huidige businessmodel en lanceerde een eerste circulaire collectie waarin ze kleinschalig experimenteren om op lange termijn de resultaten ook op grotere schaal te kunnen uitrollen. JBC is al jaren lid van de Fair Wear Foundation en labels als Xandres, Julia June, FNG (Fred & Ginger), Eskimo en Atelier Noterman zullen in de nabije toekomst ook nog verdere stappen zetten in de goede richting. En dat is nog maar het begin!

En hoe zit dat dan met ons, de 'shoppers'? Wij hebben de macht in handen. Elke euro die we uitgeven, vertrouwen we toe aan de makers van onze toekomst. Elke vraag die we hen stellen, duwt hen misschien weer wat verder in de juiste richting. Gebruik je gezond verstand en probeer te praten met de mens achter het merk (of achter de kassa). Dat kan leuker zijn dan je denkt. En vooral: zie het niet te zwart en neem het stap voor stap.

Mode kan écht mooi zijn en dat mag gezegd worden, so 'let's do this'!

Jasmien Wynants is Project Manager bij Flanders DC. Ze is verantwoordelijk voor het Close The Loop platform en begeleidt Vlaamse modebedrijven in hun duurzaamheidsaanpak.