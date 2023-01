De pr-flop met de leeuwenkop: de excentrieke Schiaparelli-jurk van Kylie Jenner oogst bakken kritiek

Kylie Jenner verscheen op de coutureweek in Parijs in een jurk met een levensechte leeuwenkop. Schiaparelli, het modehuis dat de creatie bedacht, is sindsdien kop van jut op sociale media. Is de controverse terecht?

In Parijs draait het modecircus op volle toeren. Na een door spektakel gedreven mannenmodeweek is het nu de beurt aan de coutureweek. Daar daagde Kylie Jenner op in jurk met een levensechte leeuwenkop. Ze werd vergezeld door Naomi Campbell, die een gelijkaardige outfit droeg met een wolvenkop, en Shalom Harlow, uitgedost met een sneeuwluipaard op de borst.

(c) Getty Images

Op Instagram legt het modehuis haarfijn uit hoe het te werk gegaan is. De dierenkoppen zijn vervaardigd uit nepbont, hars en schuim. ‘ER IS GEEN ENKEL DIER GEWOND GERAAKT BIJ HET MAKEN VAN DEZE JURK’ staat erbij, jawel, in drukletters. Volgens het modehuis zijn de jurken bedoeld als een eerbetoon aan de natuur, maar daar denkt het leeuwendeel – pun intended – van de mensen heel anders over. De meer van 15.000 commentaren onder de post zijn vernietigend.

Smakeloze stunt

Smakeloos’, ‘Fout op zoveel niveaus’, ‘Beschamend en smaakloos’: het is maar een kleine greep uit de vele reacties op sociale media. Het bedrijf krijgt het verwijt dat het stroperij verheerlijkt en het gebruik van dieren als accessoire normaliseert.

Toch is niet iedereen negatief. Dierenrechtenorganisatie PETA, die al jaren een verwoede strijd voert voor diervriendelijke mode, neemt het op voor Schiaparelli. ‘De schoonheid van wilde dieren wordt gevierd. Dat is een statement tegen, en niet voor, de trofeejacht’, klinkt het. Ook het modeblad Vogue ziet het probleem niet. In de coutureweek draait het niet om brave, veilige en zelfs draagbare mode, argumenteert het blad. Ontwerpers zijn er om de grenzen van het vakmanschap en de techniek te verleggen. Dat laatste lijkt alleszins gelukt.

Niet alleen de creaties zelf, ook de gasten op de front row van Schiaparelli trokken de aandacht. Zo verscheen Doja Cat in een rode jurk, bedekt met 30.000 Swarovski-kristallen, kniehoge rode laarzen, gigantische oorbellen en een laag bodypaint die haar nagenoeg onherkenbaar maakten. Ook die outfit ging – je raadt het al – razendsnel het internet rond.