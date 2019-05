Het Antwerps juwelenmerk Studio Collect, handtassenmerk Lies Mertens en modelabel Façon Jacmin slaan de handen in elkaar voor een pop-upwinkel in Kortrijk. Tien dagen lang kan je juwelen, handtassen van bioleer en kleding uit Japans denim kopen in hun tijdelijke winkel. Een korte introductie voor wie deze drie Belgische merken nog niet kent:

Het Antwerpse juwelenmerk Studio Collect werd in 2013 opgericht door Hermien Cassiers, Saskia Govaerts, Magaly Hermans en Hannah Van Lith. Het Belgisch collectief studeerde samen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hun gedeelde passie voor design bracht hen samen. Hun collecties bestaan uit moderne, handgemaakte stukken van sterling zilver en wit of geel goud. Ze verwerken vaak edelstenen, parels en koraal in hun ontwerpen.

De Belgische ontwerpster Lies Mertens creëert sinds 2016 haar eigen handtassen. In haar designs combineert ze een sobere esthetiek met praktische functionaliteit. De jonge designer draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo werkt ze enkel met bioleer. De stukken zijn dus vrij van chemicaliën, worden behandeld met natuurlijke producten en zijn biologisch afbreekbaar.

Façon Jacmin is het modelabel van tweelingzussen Alexandra en Ségolène Jacmin. Alexandra studeerde modeontwerp aan La Cambre in Brussel terwijl Ségolène afstudeerde als burgerlijk ingenieur. Ethisch ondernemen is belangrijk voor de twee zussen. Daarom zijn hun seizoensloze stukken gemaakt van Japans denim. De Japanse weverijen werken met natuurlijk indigo en beschikken over waterzuiveringssystemen die 99,9 procent filteren en recycleren. Zo komen er geen kleurstoffen in de oceaan terecht. De stukken worden dan verfijnd door specialisten in Europa.