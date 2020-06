De Paris Fashion Week vindt plaats van 28 september tot 6 oktober. Dat kondigt de Parijse modefederatie aan in een persbericht. De Paris Fashion Week is de eerste fysieke modeweek die plaatsvindt sinds de uitbraak van de coronacrisis.

'De Federatie van de Haute Couture en de Mode bevestigt dat de Paris Fashion Week voor vrouwen doorgaat van 28 september tot 6 oktober. De overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen uiteraard opgevolgd worden', klinkt het in een persbericht. De Parijse mannenmodeweek in juni en de haute couture week in juli zijn wel nog digitaal.

Sinds de uitbraak van het coronacrisis werd de ene na de andere modeweek gecanceld. Ontwerpers riepen in een open brief op om het ritme van de modesector te vertragen en het hele systeem te hervormen. Ook de modeweken zelf waren voer voor discussie, zeker nu marketingbudgetten gigantisch onder druk staan. Onder meer Gucci en Saint Laurent verklaarden eerder al niet deel te nemen aan de modeweken in september.

'Fysieke events zijn onvervangbaar'

Niet alle merken denken daar hetzelfde over. Dior, Burberry en Fendi zijn stilaan klaar met die online only events, hoewel de merken tegenover de modewebsite Business of Fashion wel benadrukken dat het digitale engagement met hun klanten belangrijk zal blijven. Ook Chanel zou van plan zijn om zo snel mogelijk fysieke shows te organiseren.

'Hoewel de huidige situatie de digitale innovatie in stroomversnelling gebracht heeft, is er niets dat de fysieke events kan vervangen', verklaart Pascal Morand van de Parijse modefederatie aan Business of Fashion. Hij voegt er nog aan toe dat veel Parijse modehuizen interesse hebben om 'een fysiek event te organiseren in september'.

Burberry liet begin deze week weten deel te nemen aan de Londense modeweek in september, zij het voor een beperkt publiek. Dior stelt z'n cruisecollectie op 22 juli voor zonder publiek, maar met livestream. In september hoopt het merk wel fysiek van de partij te zijn. 'De modeweken zijn zowel op zakelijk als op traditioneel vlak erg belangrijk voor Dior. We hopen in Parijs te kunnen showen voor een publiek', vertelt Pietro Beccari, algemeen directeur van het Franse modelabel.

Tijdens de modeweken verzamelt een internationaal publiek zich in doorgaans erg kleine ruimtes. Hoe de organisatie coronaproof zal verlopen is nog niet duidelijk, vanuit welke landen er naar Parijs gevlogen mag worden evenmin. Het lijkt dus enigszins logisch dat veel merken hoe dan ook gedwongen zullen zijn om iets van livestreaming op poten te zetten. Desondanks zijn er heel wat labels die overtuigd blijven van de kracht van fysieke events, zoals een modeshow met echt publiek.

