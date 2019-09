De Kringwinkel heeft er weer een recordjaar opzitten, nu al voor de vijftiende keer op rij. Vooral tweedehands kledij en huisraad zijn gegeerd.

Vorig jaar zamelden de 145 verkooppunten 83.338 ton goederen in, waarvan bijna de helft een tweede leven kreeg door verkoop in De Kringwinkels. Dat is 76 procent meer in vergelijking met tien jaar geleden, luidt het. De meest verkochte goederen (volgens omzet) waren textiel (36 procent), huisraad (20 procent) en meubelen (19 procent).

Toekomstperspectief

Door 35.440 ton goederen van de afvalberg te behoeden, bespaarden de Vlamingen 34.582 ton CO2 of het equivalent van de jaarlijkse CO2-opname van 1,8 miljoen bomen. 'Door bij De Kringwinkel te kopen, help je meebouwen aan een meer duurzame samenleving', aldus Eva Verraes, woordvoerder van De Kringwinkel.

De winkels bieden een job, opleiding en toekomstperspectief aan meer dan 5.400 mensen in de sociale economie. De goedkopere prijs is voor 81 procent van de kopers de belangrijkste drijfveer om voor 'gebruikte' spullen te kiezen. Bijna 40 procent vindt het gewoon leuk om te snuisteren naar tweedehandsproducten en 34,1 procent kocht gebruikte spullen omdat hergebruik duurzamer is, aldus een online bevraging vorig najaar.