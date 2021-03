Belgische mode shoppen aan een zachte prijs? Het kan tijdens de jaarlijkse Knack Weekend Designer Days. Van 3 tot 9 mei kan je in Antwerpen oude collecties en stofoverschotten van Belgische ontwerpers scoren.

Door de coronacrisis werden de afgelopen twee edities van de Designer Days noodgedwongen geschrapt, maar op 3 mei is het eindelijk zo ver. Bekende en onbekende Belgische ontwerpers zetten de deuren van hun magazijnen een week lang open voor een archiefverkoop.

Praktische info over de deelnemende merken bundelen we op onze website. In de loop van volgende week lossen we de lijst met de deelnemende merken, hun verkooplocatie en eventuele link om een shopping op afspraak vast te leggen. Hou dus zeker onze website in de gaten.

De Knack Weekend Designer Days vinden tweemaal per jaar plaats op verschillende locaties in Antwerpen. De deelnemende merken zijn even divers als ons modelandschap zelf: van kleine merken zoals Charlotte Pringels tot gevestigde waarden à la Dries Van Noten en Christian Wijnants. Kortom: voor elk wat wils.

De Knack Weekend Designer Days gaan door van 3 tot 9 mei in Antwerpen. Praktische info volgt via deze link, maar die info is momenteel nog niet up to date.

Door de coronacrisis werden de afgelopen twee edities van de Designer Days noodgedwongen geschrapt, maar op 3 mei is het eindelijk zo ver. Bekende en onbekende Belgische ontwerpers zetten de deuren van hun magazijnen een week lang open voor een archiefverkoop. Praktische info over de deelnemende merken bundelen we op onze website. In de loop van volgende week lossen we de lijst met de deelnemende merken, hun verkooplocatie en eventuele link om een shopping op afspraak vast te leggen. Hou dus zeker onze website in de gaten. De Knack Weekend Designer Days vinden tweemaal per jaar plaats op verschillende locaties in Antwerpen. De deelnemende merken zijn even divers als ons modelandschap zelf: van kleine merken zoals Charlotte Pringels tot gevestigde waarden à la Dries Van Noten en Christian Wijnants. Kortom: voor elk wat wils.