Van 10 tot 15 november kan je Belgische mode aan kleine prijzen kopen tijdens de Designer Days in Antwerpen. Je scoort er kleding van zowel grote als kleine merken uit eigen land.

De komende weken bundelen we alle praktische info op Weekend.be. Via deze link kan je de lijst met deelnemende ontwerpers en alle praktische info raadplegen. Die lijst wordt voortdurend geüpdatet als nieuwe merken hun deelname bevestigen. De komende weken posten we op onze site en onze socials ook eet- en drinkadresjes in de buurt, shoppingtips en updates over eventuele extra coronamaatregelen.

De Knack Weekend Weekend Designer Days vinden twee keer per jaar plaats in Antwerpen. Toonaangevende en beginnende Belgische ontwerpers zetten de deuren van hun magazijnen open en verkopen oude collecties en stofoverschotten aan kleine prijzen. Het ideale moment om de lokale handel te steunen door te investeren in kwalitatieve, Belgische mode.

Houd de komende weken onze website goed in de gaten en hou tussen 10 en 15 november alvast een gaatje vrij in de agenda.

De komende weken bundelen we alle praktische info op Weekend.be. Via deze link kan je de lijst met deelnemende ontwerpers en alle praktische info raadplegen. Die lijst wordt voortdurend geüpdatet als nieuwe merken hun deelname bevestigen. De komende weken posten we op onze site en onze socials ook eet- en drinkadresjes in de buurt, shoppingtips en updates over eventuele extra coronamaatregelen. De Knack Weekend Weekend Designer Days vinden twee keer per jaar plaats in Antwerpen. Toonaangevende en beginnende Belgische ontwerpers zetten de deuren van hun magazijnen open en verkopen oude collecties en stofoverschotten aan kleine prijzen. Het ideale moment om de lokale handel te steunen door te investeren in kwalitatieve, Belgische mode.Houd de komende weken onze website goed in de gaten en hou tussen 10 en 15 november alvast een gaatje vrij in de agenda.